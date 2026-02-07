Arbeloa: «¿Negreira? Nadie entiende que el escándalo más grande del fútbol español siga sin resolverse»

Álvaro arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Valencia y Real Madrid en Mestalla. Los blancos se medirán al conjunto valencista después de ganar al Rayo Vallecano en el Bernabéu dejando muchas dudas y tras una semana libre de partidos entresemana. Para este duelo, el entrenador madridista no podrá contar con Vinicius, Bellingham y Rodrygo, último en caer lesionado.

«Estamos muy concienciados de la dificultad del partido de mañana. Es un partido complicado, por el ambiente y por el equipo que tiene el Valencia siempre. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos si queremos sacar los tres puntos», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre las posiciones que ocupan los jugadores, fue claro: «Los usaré de la manera más conveniente para ganar el partido. Tenemos la suerte de tener jugadores que pueden hacerlo bien en varias posiciones. Todos tienen sus preferencias y donde pueden dar un mayor rendimiento, pero todos están a disposición del club».

Arbeloa también analizó lo que le cuesta ganar al Real Madrid en Mestalla: «El Valencia siempre tiene un gran equipo, grandes plantillas, jugadores, entrenadores… Valencia es una ciudad donde nos sentimos muy queridos por los aficionados madridistas. Pero ganar al Madrid es para todos los equipos uno de los retos del año».

También habló de los dos días libres que tuvieron los jugadores: «Para mí es muy fácil de responder. La planificación es organizarse para afrontar de la mejor manera la semana y preparar a los jugadores. Ya sabéis lo importante que es Pintus para nosotros y nadie duda de estas planificaciones. En mis primeros 20 días los jugadores tuvieron dos días libres. No sé si os parecerá mucho o poco. Ha sido una semana con mucha carga de trabajo».

«Nadie entiende que a día de hoy el escándalo más grave en la historia del fútbol español siga sin resolverse. Para mí eso es lo que tendría que preocuparle a muchos», comentó sobre el caso Negreira.

«En el punto de trabajar. Ya lo expliqué aquí. Los equipos grandes tienen que hacer muchas cosas bien para ganar. Tenemos que ser capaces de tener automatismos, pensar todos de la misma manera… Eso solo se consigue a base de trabajar y echar horas. Esta semana nos hemos centrado en seguir esa mejora en todos los aspectos del juego. Estamos lejos de nuestro techo», aseguró.

Sobre la mejoría física del equipo en estas semanas sin partidos entre semana, comentó lo siguiente: «Siempre es complicado hablar de porcentajes y de lo que pueda mejorar. El tiempo es el que es y nuestra dedicación va a ser máxima para sacar lo mejor de los jugadores, que cada vez tengan más claro lo que tienen que hacer en el campo. Seguiremos trabajando».

Por otro lado, habló de Mastantuono y su rendimiento: «Ha llegado muy joven, tiene mucho potencial y cualidades. Tiene mucho trabajo con esa intensidad que le pone al juego. Esperamos que siga mejorando. Llegar al Real Madrid no es lo más sencillo por la exigencia, pero rápido se puede ver el jugador que es. Estoy muy contento por la implicación y seguro que va a ir a más».

También habló de Brahim y su posición: «Tienes las capacidades perfectas para poder jugar por dentro y asociarse. Depende de lo que te pida el partido, es un chico que nos puede servir en diferentes posiciones y escenarios».

A la hora de analizar la no salida de Fran García, comentó lo siguiente: «Es un chico excepcional, trabaja al cien por cien y es algo que me encanta destacar. Siempre está preparado. Sabe lo que es esta casa y representa muy bien este escudo. Es una suerte que pueda estar en la plantilla y que siga con nosotros».

Por último, analizó la posición de Rodrygo: «Ya se arrepintió. Hay que recuperarle porque le necesitamos al cien por cien. Tiene que jugar como él sabe hacerlo».