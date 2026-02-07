Suspendido el Rayo Vallecano–Oviedo por el mal estado del césped de Vallecas

El partido entre el Rayo Vallecano y el Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de la Liga y previsto para este sábado 7 de febrero a las 14:00 horas, ha sido suspendido por decisión de la Liga debido al mal estado del terreno de juego del Estadio de Vallecas.

El organismo presidido por Javier Tebas ha tomado esta determinación tras comprobar que el césped no reúne en estos momentos las garantías necesarias para disputar el encuentro con seguridad, priorizando la integridad física de los futbolistas de ambos equipos.

El Rayo Vallecano había realizado durante la presente semana un cambio completo del césped con la intención de que el partido pudiera celebrarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas, con lluvias persistentes durante los trabajos y previsión de más precipitaciones en las próximas horas, han impedido que el terreno de juego alcance un estado óptimo.

Desde la Liga explican que se ha mantenido un seguimiento constante de la evolución del campo, trabajando de forma coordinada con el club madrileño y supervisando las labores de mantenimiento hasta el último momento. Tanto el Rayo como el organismo han agotado todas las opciones posibles para sacar adelante el encuentro.

No obstante, la evolución negativa del césped y la previsión de continuidad de lluvias han llevado finalmente a la suspensión definitiva del partido, al no poder garantizarse la seguridad de los jugadores. Según establece la normativa, en los próximos días se abrirá el plazo para que los clubes presenten propuestas de nueva fecha para la disputa del encuentro.