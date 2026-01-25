Pathé Ciss revienta al Rayo por no hacerle un homenaje: «Vaya club de mierda»

Pathé Ciss compartió en sus redes sociales una reflexión de un aficionado que criticaba duramente al Rayo Vallecano por no hacer un homenaje al jugador tras ganar la Copa África antes del partido contra Osasuna. El Villarreal sí que quiso tener un homenaje con su compatriota Pape Gueye entregándole una bota conmemorativa antes del duelo contra el Real Madrid, situación que hizo estallar a Pathé Ciss.

«El Rayo Vallecano no es un equipo donde se prodiguen los campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a Pathé Ciss, campeón de la Copa África y no han tenido ni ese jodido detalle. Vaya club de mierda», dijo el aficionado en una publicación que fue ‘reposteada’ por el propio jugador.

Pese a ser uno de los fijos en las alineaciones de Íñigo Pérez, el club no pensó en ese momento que sería una buena idea rendir homenaje a Pathé Ciss. Ante la presión social, finalmente el Rayo Vallecano comunicó que habrá homenaje a su jugador tras ver el esperpento que han protagonizado.

«El Rayo Vallecano informa de que en el día de ayer no se llevó a cabo el homenaje a nuestro jugador Pathé Ciss, tras la conquista de la Copa Africana de Naciones, ya que se consideró inadecuado realizar cualquier tipo de celebración en una jornada de luto en la cual el equipo portó brazalete negro y se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida», dijeron como motivo.

Finalmente, el homenaje a Pathé Ciss y el triunfo de Senegal en la Copa África se hará en el próximo partido de Liga que acoja el estadio de Vallecas y que será el próximo 7 de febrero ante el Real Oviedo en un duelo que puede ser una final anticipada por el descenso.