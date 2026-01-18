Senegal le gana a Marruecos la Copa África en la final más loca de la historia

Senegal hace historia llevándose la final más loca dela historia en la Copa de África ante Marruecos. No estaba en el guion y, por cómo se dio el partido parecía imposible. Tenían todo en contra en Rabat. Incluso al árbitro. Pero lo lograron. Pape Gueye impidió que la anfitriona saboreara el triunfo continental 50 años después, con un gol en la prórroga que, siendo sinceros, hizo justicia a lo visto durante el encuentro y permitió a Senegal ganar el segundo título de su historia, tras el de 2021.

La final más loca de la historia estuvo repleta de giros, pero al final el destino puso todo en su sitio. No pasó prácticamente nada hasta el descuento de la segunda parte, donde se desató la histeria en un intento arbitral de que Marruecos no perdiera la final. Salió mal. Le anularon un gol a Senegal de lo más polémico, el VAR intervino para que se pitara un penalti inexistente a favorable a los anfitriones. Todo esto en los cinco minutos de descuento.

Lo que pasó después, es historia. Senegal abandonó el terreno de juego por orden de su seleccionador. Su capitán, Sadio Mané, pidió a sus compañeros que regresaran y, cuando lo hicieron, Brahim falló el penalti y el partido se fue a la prórroga. En ella, llegó el gol de Pepe Gueye. El jugador del Villarreal marcó el gol de la victoria, que le dio el triunfo a Senegal, consumando el rabatazo.

La final tuvo su miga. Mucha miga. Venía ya muy caliente, después de que Senegal denunciara un claro maltrato por parte de la organización del campeonato en los días previos al partido. No se cumplieron las condiciones de seguridad en su llegada a Rabat, lo que les llevó a estar hacinados a su llegada a la estación de la capital. Tampoco les permitieron entrenarse en un complejo que tuviera las comodidades que tenían los anfitriones y les dieron menos entradas de las que deberían.

Todo esto manifestaba un trato de favor a Marruecos que, sobre el césped, también se dio. Jean Jacques Ndala Ngambo, árbitro congoleño designado para la final, se erigió en protagonista. Todo, en los instantes finales. La final pudo, perfectamente, llevar la firma del colegiado, pero Brahim falló el penalti que le habían pitado tras una revisión incomprensible del VAR.

El madridista no lo aprovechó, como sí que lo hizo el futbolista del Villarreal Pape Gueye. Todo en una prórroga a la que se llegó, además de por el error de Brahim, por la intervención de Mané. El ex del Liverpool entró al túnel de vestuarios a por sus compañeros para evitar que se señalase el final del partido por incomparecencia del rival y se le diera la final por ganada a Marruecos.