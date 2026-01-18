Así fue el penalti que provocó Brahim en el último segundo de la final de la Copa África y que causó la espantada de Senegal

La final de la Copa África tuvo un final escandaloso por un penalti a favor de Marruecos provocado por Brahim. El jugador del Real Madrid sufrió un agarrón dentro del área en el minuto 98 cuando la final entre Marruecos y Senegal, jugada en Rabat, iba 0-0. El penalti era muy polémico y venía además de que Senegal marcara un gol tan sólo unos minutos después, anulado por otra falta muy polémica.

Cuando el partido se iba a la prórroga, el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, pitó un polémico penalti a favor de Marruecos, que es la anfitriona del torneo y que lleva ¡50 años! sin ganar la Copa de África. El penalti fue provocado por Brahim, que sufrió un agarrón que el árbitro no vio en ese momento, pero que tras revisarlo en las imágenes del videoarbitraje, sí lo señaló. Acaban de pitar este penalti a Brahim en la final de la Copa África.

El escándalo fue total cuando Senegal, a través de su entrenador Pape Thiaw, se fue del campo en forma de protesta. Solo Mané, de los mejores jugadores senegaleses de la historia (militó muchos años en el Liverpool), se quedó en el césped pidiendo a sus compañeros que se quedaran. Pero la inmensa mayoría de los jugadores de Senegal se metieron en el vestuario.

Unos minutos después, ante la insistencia de Mané, los futbolistas de Senegal regresaron para asistir al penalti en contra que había provocado Brahim y que también tiró el jugador del Real Madrid. Y para dar más locura a lo que estaba pasando en Rabat, Brahim falló el penalti en el minuto 113 al tirarlo a lo Panenka. Marruecos se quedó sin victoria en lo que fue la última jugada del partido, porque en ese momento se acabó el tiempo reglamentario para ir a la prórroga.