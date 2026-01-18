Escándalo en la final de la Copa África: Senegal se va del campo por un penalti a favor de Marruecos

Senegal se fue del campo en la final de la Copa de África después de un polémico penalti pitado tras la intervención del VAR a favor de la anfitriona Marruecos. Minutos después de que les anulasen un gol por una presunta falta sobre Achraf Hakimi que les daba la victoria, Brahim se dejó caer al notar un contacto en el hombro por el que pitó un penalti tras revisar la jugada. Todo en el descuento, cuando el seleccionador senegalés, Pape Thiaw, les solicitó que se fueran y todos, salvo Sadio Mané, le hicieron caso.

Después de la denuncia por el mal trato sufrido en los días previos a la final, denunciando hacinamiento a su llegada a Rabat, además de que se les privó entrenarse en un complejo que tuviera las condiciones adecuadas en los días previos a la final y de tener un reparto de entradas que consideraban poco equitativo, lo sucedido en el partido hizo que explotara todo el cuerpo técnico e incluso los propios jugadores. Todo sucedió en los instantes finales.

A la salida de un córner, Achraf buscaba empujar a un jugador senegalés, en ese braceo resbalaba y caía, terminando la jugada en gol de Senegal. Era el 1-0 con el que los Leones de la Teranga se proclamaban campeones en ese momento, pero el colegiado lo anulaba. Era el segundo minuto del descuento y sólo dos después llegaba el detonante definitivo.

En el 90+4′, después de que hubiera añadido cinco de descuento el árbitro, Brahim se iba al suelo al notar un leve contacto en el hombro a la salida de un córner favorable a Marruecos. Reclamaba el madridista penalti y el VAR, pese a que no había absolutamente nada, entraba a revisarlo y llamaba al colegiado para que viera la imagen en el monitor. Después de verla, el congoleño Ndala Ngambo pitaba penalti.

Senegal decidió entonces, tras una enorme tangana entre jugadores, cuerpo técnico y todo tipo de personal presente en el terreno de juego, abandonar el campo. Se marchaban. Su seleccionador decía que ya era suficiente el bochorno y el escándalo que habían tenido que vivir y que se iban. Y así lo hacían todos. Salvo uno. Mané era el único que se quedaba en el verde, reclamando a sus compañeros que no se fueran.

La actuación del ex del Liverpool fue fundamental para que no le dieran el partido por perdido a los suyos. Pese a toda la injusticia, el penalti todavía tenía que lanzarse… y marcarse. Regresaron todos los futbolistas y 20 minutos después, se lanzó la pena máxima. Brahim, encargado de tirarla, la erró. Quiso pasar a la historia de Marruecos con un lanzamiento de panenka que paró sin complicaciones Mendy, mandando el partido a la prórroga.