Medvedev gana en Dubai sin jugar la final y queda atrapado en el aeropuerto por los bombardeos de Irán

El desenlace del ATP 500 de Dubai ha sido accidentado en lo deportivo y caótico en lo social. El torneo se quedó sin final, no se disputó debido a que Griekspoor, rival de Medvedev, sufrió molestias en el isquiotibial que le impidieron disputar el partido por el título. Medvedev reinó en Dubai y ahí se quedará hasta nuevo aviso porque el aeropuerto de la ciudad -uno de los más concurridos del mundo- ha cerrado su espacio aéreo ante los bombardeos de Irán a bases militares de Estados Unidos en Emiratos Árabes.

Medvedev no está solo en el aeropuerto de Dubai, junto a él también se han quedado atrapados los finalistas del cuadro individual y de dobles. El mencionado Griekspoor también. La problemática para Medvedev es también logística, pues el miércoles que viene arranca el Masters 1.000 de Indian Wells en el que compite. La duda para Medvedev es cuándo y cómo podrá abandonar Dubai y poner rumbo a Estados Unidos. En apenas unos días habrá competido en las dos zonas del conflicto.