Conmoción en la Fórmula 1: un misil iraní impacta a 20 km del circuito de Bahréin

La Fórmula 1 también está salpicada por la tensión en Oriente Medio. En plena escala de la tensión entre ataques cruzados entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos en distintos puntos estratégicos, un misil iraní ha caído este sábado a escasos kilómetros del circuito de Bahréin, donde dentro de unas semanas está programado el Gran Premio.

El impacto se produjo a muy poca distancia del trazado de Sakhir, una explosión que por suerte no provocó daños dentro del complejo deportivo. La razón por la que llegó tan cerca del recinto se debe a que, desde primeras horas de la mañana, ya se habían registrado una serie de bombardeos de Estados Unidos e Israel, lo que provocó que Irán atacase una base norteamericana ubicada a solo 20 kilómetros de Bahréin.

Para garantizar la seguridad de los espectadores, ingenieros, trabajadores y pilotos, Pirelli decidió cancelar los test de neumáticos que debían realizarse en los próximos días, por lo que ya se habría comunicado a todas las escuderías que debían alejarse lo más lejos posible de Bahréin al ser una zona de máximo peligro. Una conmoción que afecta a lo que estaba planeado en el calendario, puesto que la prueba era una escala antes de poner rumbo al Gran Premio de Australia, la primera carrera del año. Es por ello que se barajan otras opciones como Dubái o Doha.

Está programado para que la carrera de Bahréin sea el próximo 12 de abril, pero la Fórmula 1 esperará las próximas semanas para tomar una decisión en función de cómo transcurran los acontecimientos. En caso de que la tensión no se erradique completamente, no se descarta que se cancele definitivamente el Gran Premio. Todo queda en manos de la FIA, que sigue evaluando el contexto junto con las autoridades del país antes de tomar la decisión.