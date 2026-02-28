Todas las carreras al sprint del Mundial de F1 2026: cuándo son y en que circuitos

La Fórmula 1 volverá a tener en 2026 las llamadas carreras al sprint, unas pruebas de menor duración que las tradicionales de domingo, con menos vueltas, pero con muchísima emoción. Estas carreras al sprint, que ya llevan varios años integradas en el calendario de la F1, no se celebrarán en todos los Grandes Premios, sino que sólo en unos pocos.

Las carreras al sprint vienen a ser unas pruebas normales pero con menos vueltas que las tradicionales del domingo. No la sustituye, sino que la complementa en el fin de semana de Gran Premio. Se celebran los sábados y dan varios puntos para la clasificación del Mundial.

Todas las carreras al sprint del Mundial de F1 2026

En este año 2026, vuelven a ser seis las carreras al sprint en el calendario del Mundial de Fórmula 1. Esas seis se dividen en diferentes épocas del calendario y en diferentes circuitos y van cambiando año tras año. En esta ocasión, estas pruebas se celebrarán en:

Gran Premio de China

Gran Premio de Miami

Gran Premio de Canadá

Gran Premio de Gran Bretaña

Gran Premio de los Países Bajos

Gran Premio de Singapur

Cuándo son las carreras al sprint

Estas pruebas, que tienen una duración aproximada de un 25% de la carrera tradicional, se celebran siempre los sábados. Estás son las fechas de este año 2026 en la F1:

Gran Premio de China: 14 de marzo

Gran Premio de Miami: 2 de mayo

Gran Premio de Canadá: 23 de mayo

Gran Premio de Gran Bretaña: 4 de julio

Gran Premio de los Países Bajos: 22 de agosto

Gran Premio de Singapur: 10 de octubre

Circuitos de las carreras al sprint