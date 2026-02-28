Ataque de Israel y EEUU a Irán, en directo | Bombardeos, ataques a Abu Dabi y Baréin y última hora en vivo hoy

El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este sábado el lanzamiento de un «ataque preventivo contra Irán» con el objetivo de «eliminar las amenazas» contra su territorio. La ofensiva se produjo de madrugada y ha sido confirmada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha decretado un «estado de emergencia inmediato» en todo el país ante el temor de posibles represalias y ha pedido a la población permanecer cerca de los refugios antiaéreos.

Desde Teherán, testigos y medios locales informan de varias explosiones en áreas del centro y norte de la capital iraní. Una de ellas muy cerca de la sede del ayatolá Alí Jamenei.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha confirmado la participación de EEUU en el ataque y ha asegurado que «Irán nunca tendrá la bomba nuclear».

12:07 |Arabia Saudí condena los ataques de Irán contra las bases de EEUU en la zona

El Gobierno de Arabia Saudí ha condenado el contraataque lanzado por Irán contra las bases militares de Estados Unidos en los países de la región, en respuesta a la operación militar desencadenada este sábado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra la capital iraní, Teherán, y otras zonas del país.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores, el reino saudí «condena y denuncia en los términos más enérgicos la brutal agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania», donde se encuentran las bases alcanzadas.

12:06 |Siria anuncia el «cierre» de su espacio aéreo en plena escalada bélica

Las autoridades de Siria han anunciado este sábado el «cierre temporal» de partes de su espacio aéreo en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la dictadura de Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

12:03 |Milicias proiraníes de Irak anuncian dos muertos en un bombardeo al suroeste de Bagdad

Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la principal coalición de milicias proiraníes de Irak, ha denunciado dos muertos en un ataque aéreo contra una de sus posiciones al suroeste de Bagdad horas después del comienzo de la gran operación militar estadounidense e israelí para derrocar a las autoridades iraníes.

El ataque ha ocurrido sobre las 11:50 horas de este sábado (las 9:50 horas en España peninsular y Baleares) en la zona de Jurf al Nasr, al norte de la gobernación de Babilonia, que han causado la muerte de al menos dos personas y heridas a otras tres.

11:59 |Bruselas pide «máxima moderación» tras la intervención contra la dictadura de Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido «máxima moderación» a todas las partes tras los «acontecimientos» en Irán, sin mencionar explícitamente a Israel y Estados Unidos. «Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región. Reafirmamos nuestro firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales», ha indicado la líder del Ejecutivo europeo en un mensaje en redes sociales.

11:55 |Albares sigue «de cerca la grave situación» en Oriente Medio

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que sigue «de cerca la grave situación tras bombardeos EEUU-Israel a Irán» y pide una «desescalada» y la búsqueda de una «vía para la paz y la estabilidad».

11:52 |El hijo del sah defiende la «intervención humanitaria» y pide al pueblo iraní «acabar la tarea»

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha defendido la «intervención humanitaria» de Estados Unidos e Israel sobre Irán contra los centros de poder en Teherán y más objetivos militares en el país, pidiendo a la ciudadanía «acabar la tarea» para poner fin a la República Islámica.

«La ayuda que el presidente de Estados Unidos había prometido al valiente pueblo de Irán ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria, y su objetivo es la República Islámica, su aparato de represión y su maquinaria de muerte, no el país y la gran nación de Irán», ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

11:48 |¿Por qué Israel y EEUU atacan Irán?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que la operación militar conjunta con Estados Unidos busca «eliminar la amenaza existencial» de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

«Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán», ha señalado Netanyahu en un video grabado, en el que reivindica el liderazgo «histórico» del presidente estadounidense, Donald Trump, para lanzar el ataque contra el régimen ayatolá.

11:46 |¿Quién gobierna en Irán?

¿Quién gobierna en Irán? Desde la Revolución Islámica de 1979, y tras siete décadas de monarquía constitucional, el Estado iraní adoptó, sobre el papel, la forma de república islámica conforme a la Constitución aprobada ese mismo año. La realidad es que se convirtió en una tiranía islámica en torno a varios órganos de dirección estrechamente interrelacionados. El Líder Supremo de Irán es la máxima autoridad política y religiosa, encargado de definir y supervisar las líneas generales de la política del Estado.

Además, ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y controla los servicios de inteligencia y la seguridad nacional. Tiene la facultad de declarar la guerra y de nombrar o destituir al jefe del poder judicial, al responsable del ente público de radiotelevisión y al máximo comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Por otro lado, el dictador designa a seis de los doce integrantes del Consejo de Guardianes.

11:37 |La UE retira a todo el personal diplomático de Oriente medio y pone en alerta a sus militares en la zona

La Unión Europea ha anunciado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en Oriente Próximo. Además, la jefa diplomática comunitaria, Kaja Kallas, ha alertado a la misión Aspides en el mar Rojo ante la escalada bélica.

En la primera reacción de Bruselas a estos ataques, Kallas ha avisado que estos «últimos acontecimientos son peligrosos» antes de condenar a un «régimen iraní que ha asesinado a miles de personas» y denunciar sus «programas de misiles balísticos y nucleares» que, junto con su apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad mundial».

11:34 |Irán contraataca y lanza misiles contra bases militares de EEUU en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos

Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado en la mañana de este sábado por e Israel con misiles dirigidos no sólo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Además, según ha informado el ejército de Jordania, también se han neutralizado dos misiles balísticos que tenían su territorio como objetivo.

11:30 |Jordania denuncia un ataque con dos misiles balísticos que ha logrado derribar

El Ejército de Jordania anuncia el derribo de dos misiles balísticos «lanzados contra territorio jordano», en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

Un comunicado afirma que «dos misiles balísticos lanzados contra territorio jordano han sido derribados, después de ser interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea jordanos», antes de afirmar que ha desplegado aviones en el espacio aéreo para labores «operativas».

11:26 |EEUU pone a cubierto a los empleados de sus Embajadas en Israel y países de la zona

Estados Unidos ha puesto a cubierto a todo su personal en las embajadas de Israel y otros países árabes de la zona ante una posible escalada del conflicto. En concreto, la Embajada norteamericana en la nación hebrea ha llevado a todos los funcionarios estadounidenses y a sus familias a refugios «hasta nueva orden», según ha confirmado la legación en un comunicado. Igualmente el Gobierno de Tel Aviv ha cerrado el espacio aéreo a todos los vuelos civiles y los vuelos comerciales del aeropuerto de Ben Gurion han sido cancelados.

11:20 |Mónica García sale en defensa de la dictadura de los ayatolás

La ministra de Sanidad del Gobierno de Sánchez, Mónica García, también ha salido en defensa de la dictadura de los ayatolás tras la intervención de Estados Unidos e Israel de este sábado.

11:10 |Bildu defiende el régimen dictatorial de Irán

Bildu sale en defensa del régimen dictatorial de Irán. El partido del etarra convicto Arnaldo Otegi ha asegurado que Estados Unidos e Israel «vulneran el derecho internacional» y rechazan la intervención.

10:51 |Irán ahora se ampara en la ONU para repudiar el ataque de Israel

El Ministerio de Exteriores de Irán emitió un comunicado condenando los ataques como una violación de la Carta de la ONU y pidiendo a todos los estados, especialmente a los islámicos, que condenen con firmeza la agresión estadounidense, así como al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que asuma sus responsabilidades.

El comunicado señalaba: «En el momento en que ha llegado la gran prueba de la historia, las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán, inspiradas en el gran legado épico de esta tierra y apoyándose en Dios todopoderoso, con fe en la promesa de la victoria divina y confiando en el poder nacional, no dudarán en defender nuestra amada patria con todas sus fuerzas. La historia demuestra que los iraníes nunca se han rendido ante la agresión extranjera; esta vez tampoco, y la respuesta de la nación iraní será decisiva y hará arrepentirse a los agresores de su acto criminal.»

10:44 |Explosiones en Abu Dabi y Baréin confirma ataques en su territorio

Baréin confirma que el país estaba siendo atacado. Por su parte, Reuters informa, citando testigos, que se escuchó una explosión en Abu Dabi.

10:38 |Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país

Tras los ataques el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

Según han indicado a EFE fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se «desaconseja completamente viajar a Irán». La Embajada española está siguiendo de cerca la situación, han añadido las mismas fuentes.

10:08 |Dos oleadas de explosiones sobre Teherán

Los residentes de Teherán habían reportado dos oleadas de explosiones hacia las 10.30 horas, concentradas en el área de Pasteur, en la capital, donde se encuentran la oficina presidencial y las sedes del Consejo de Seguridad Nacional. Los heridos eran trasladados en ambulancias.

También se produjeron ataques contra las oficinas del líder supremo y la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al líder supremo iraní. «El objetivo parecía ser dañar a la cúpula política del país. Fuentes iraníes confirmaron que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán, sino en un lugar seguro y no revelado», informa The Guardian.

No se confirmó el asesinato de ningún alto cargo, pese a los rumores que apuntaban a que el presidente, Masud Pezeshkian, había sido objetivo de los ataques.

La sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también fue atacada, y se reportaba un número significativo de muertos y heridos.

Las explosiones se registraron en distintos puntos del país, incluidas las ciudades de Qom, Tabriz, Kermanshah, Lorestan, Khorramabad y Karaj.

Paralelamente, se estaban llevando a cabo ciberataques, y los ciudadanos iraníes reportaron que la conexión a internet se ralentizaba, lo que dificultaba la cobertura informativa de los acontecimientos.

Los funcionarios iraníes prometieron una respuesta contundente y parecían considerar que esto era el inicio de un enfrentamiento militar a gran escala, y no una acción limitada de EE.UU. destinada a presionar a Irán para que modificara su posición negociadora.

Irán también ha cerrado su espacio aéreo y ha emitido recomendaciones a la población civil sobre cómo protegerse de los bombardeos. No está claro si el metro de Teherán será habilitado como refugio.

9:55 |Netanyahu agradece a su «amigo Trump»

Netanyahu ha afirmado que los ataques contra Irán tienen como objetivo eliminar una «amenaza existencial», al tiempo que agradeció a su amigo Trump su respaldo. En sus palabras: «Israel y Estados Unidos han emprendido una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán. Agradezco a nuestro amigo, el presidente Donald Trump, su liderazgo histórico.»

9:52 |Lo que sabemos hasta ahora

EE.UU. ha lanzado «grandes operaciones de combate» contra Irán, diseñadas para eliminar «amenazas inminentes» del régimen, según anunció Donald Trump este sábado.

La operación es «masiva y continúa en curso», afirmó el presidente estadounidense en un vídeo publicado en redes sociales, en el que prometió emplear «una fuerza abrumadora y devastadora» para destruir los misiles iraníes e impedir que el país desarrolle un arma nuclear.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que los ataques buscan «eliminar la amenaza existencial» que representa el régimen iraní, al tiempo que instó al pueblo de Irán a derrocar al Gobierno.

Poco antes, Israel anunció que había lanzado ataques «preventivos» contra Irán y que se preparaba para una posible represalia. Israel ha cerrado su espacio aéreo.

Se escucharon explosiones en Teherán, la capital iraní, donde se vio humo elevarse sobre el horizonte, así como en varias otras ciudades. Irán también ha cerrado su espacio aéreo.

«Ha llegado la hora de vuestra libertad», dijo Trump a los ciudadanos iraníes, instándoles a «tomar el control de su Gobierno» una vez concluya la operación.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, no se encuentra en Teherán y ha sido trasladado a un lugar seguro, según informó a Reuters un funcionario este sábado.

En Israel sonaron sirenas para alertar a la población ante la posibilidad de un lanzamiento de misiles.

9:45 |»Toma el control de tu Gobierno», dice Trump al pueblo iraní

Trump concluyó su discurso de ocho minutos en Truth Social dirigiéndose directamente al pueblo iraní y pidiéndole que «tome el control de su Gobierno». «Por último, al gran y orgulloso pueblo de Irán, le digo esta noche que ha llegado la hora de su libertad. Quédense a cubierto. No salgan de sus casas. Fuera es muy peligroso. Las bombas caerán por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el control de su Gobierno. Será suyo para tomarlo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años han pedido la ayuda de América, pero nunca la recibieron. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren. Así que veamos cómo responden. América les respalda con una fuerza abrumadora y devastadora. Ahora es el momento de tomar el control de su destino y desatar el próspero y glorioso futuro que tienen al alcance de la mano. Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar.»

9:45 |La ofensiva contra Irán busca asfixiar al mayor patrocinador del terrorismo internacional

El ataque desplegado de forma coordinada este sábado por EEUU e Israel contra Irán busca erosionar al máximo el cruel régimen de los ayatolás de Irán que somete a su población, pero lo hace con un objetivo más amplio: acabar con el mayor foco de riesgo para Occidente, y directamente para Israel. «No sólo por su empeño en dotarse de arsenal nuclear propio sino porque, durante décadas, el régimen de los ayatolás es el mayor financiador de terrorismo islamista de base antijudía, pero con potencial de desestabilización –e incluso operativo– contra intereses occidentales, a cuyas democracias también considera objetivo», escribe Roberto Pérez en OKDIARIO.

9:36 | Irán sufre un apagón de internet casi total tras los ataques

El Gobierno iraní cortó el acceso a internet en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreos contra Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj. Según la organización Netblocks, que monitorea el tráfico en la red y la censura digital, el país se encuentra «en medio de un apagón de internet casi total, con solo un 4% de conectividad respecto a los niveles normales».

9:30 | Pezeshkian, “sano y salvo”

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, se encuentra “sano y salvo”, informó el sábado la agencia oficial de noticias IRNA, tras los ataques aéreos israelíes-estadounidenses contra Teherán y varias otras ciudades iraníes.

Así pronosticó horas antes el analista Gabriel Ben-Tasgal el ataque a Irán

Ben-Tasgal es eperiodista, analista político y conferencista internacional, especializado en antisemitismo, islam político y geopolítica del Medio Oriente.

En las próximas horas quizás ocurra un ataque de Estados Unidos a Irán. — SissiEmperatriz 🇮🇱 (@GabyLob) February 27, 2026

Ali Jamenei, líder supremo de Irán, no se encuentra en Teherán

Fue trasladado a un lugar seguro, informó un funcionario a Reuters.

Trump sopesó eliminar al líder supremo iraní Ali Jamenei y a su hijo

Mientras Israel lanza ataques contra Irán, la agencia de inteligencia Mossad, en su canal oficial de Telegram en idioma persa, hace un llamado a los iraníes para ayudar a “devolver a Irán sus días gloriosos”. “Nuestros hermanos y hermanas iraníes, ¡no están solos! Hemos creado… — SissiEmperatriz 🇮🇱 (@GabyLob) February 28, 2026

Trump: “Garantizaremos que Irán no consiga un arma nuclear”

Donald Trump, sobre el ataque coordinado con Israel contra Irán: «Nos aseguraremos de que Irán no consiga un arma nuclear». El presidente de Estados Unidos ha defendido en un mensaje en vídeo que el objetivo de la operación conjunta con Israel es «eliminar amenazas inminentes». (Reuters)

Informaciones hasta el momento:

1. El ataque ha sido combinado, Estados Unidos e Israel

2. Han atacado zonas sensibles del régimen

3. Parece que el objetivo final es la caída del régimen.

4. Ataques en aeropuertos, el palacio presidencial y la sede del gobierno.#iran — 🟦 Pilar Rahola (@RaholaOficial) February 28, 2026

China pide a sus ciudadanos abandonar Irán

Por su parte, el Gobierno de China ha recomendado este viernes a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país «lo antes posible» ante el aumento de las tensiones.

El Ministerio de Exteriores chino ha señalado que el país hace frente «a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa», antes de recomendar a sus ciudadanos que tampoco viajen por ahora al país asiático.

Asimismo, ha subrayado que sus embajadas y consulados en Irán y los países vecinos darán «la asistencia necesaria» a los ciudadanos chinos que quieran salir del país a través de vuelos comerciales o rutas terrestres.