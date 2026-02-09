Otegi da un portazo al proyecto de Rufián para unir a todos los partidos a la izquierda del PSOE

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado este lunes un portazo al proyecto de Gabriel Rufián de unificar todos los partidos a la izquierda del PSOE, asegurando que es una propuesta que no ve «factible».

Otegi también ha señalado que a veces parece que «los objetivos individuales se ponen por encima de los colectivos». «Nunca hemos hablado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), ni con Gabriel Rufián, ni en el Congreso, ni en las relaciones oficiales que tenemos, y ya tenemos establecida nuestra posición ante unas elecciones generales», ha indicado.

«Creemos que las elecciones dan una oportunidad a Hego Euskal Herria (País Vasco y Navarra) para hablar como pueblo. Desgraciadamente, la tendencia es hablar como partido», ha explicado durante una entrevista en Euskadi Irratia.

De igual manera, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también ha rechazado la propuesta de Rufián, subrayando cómo la gente está cansada de «telenovelas en la izquierda» y que los diálogos relevantes son los que se producen «desde abajo y con la militancia».

En este sentido, ha subrayado que lo que requieren las bases progresistas son un proyecto «sólido» frente a los hiperliderazgos y piden «menos personalismo» y más «construcción colectiva» para movilizar a la izquierda.

La contestación de Rufián

La contestación del portavoz de ERC en el Congreso no se ha hecho esperar, ya que Rufián, sin mencionar a Otegi, ha publicado el siguiente mensaje en su perfil de X (anteriormente Twitter):

«Varias cosas: Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya. Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos. Los tuits, artículos o especulaciones contra mí no van a hacer que PP y Vox dejen de sumar 200 diputados. Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente. Y acabo con las mismas preguntas: ¿De qué sirve llegar al Congreso con 2, 3 o 4 diputados más si el Ministro del Interior va a ser Abascal? ¿De qué sirve que te vaya mejor si te van a ilegalizar? ¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo? Yo solo digo algo que basta estar en la calle 5′ para escuchar. Más cabeza y menos pureza».