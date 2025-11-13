La brutal humillación de Moreno a IU y PCE: «¡Pero si vais a celebrar un acto patrocinado por ASISA!»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha humillado este jueves en el Pleno del Parlamento a la portavoz de IU Andalucía (IU-A), Inma Nieto, que lleva meses cargando contra el Gobierno andaluz por la supuesta -y falsa- privatización del sistema sanitario autonómico. Además de evidenciar, con datos, que lo que dice la izquierda no es más que un bulo, el presidente andaluz ha destrozado a Nieto al preguntarle si asistirá a un acto de sus líderes -Ernesto Alba (PCE) y Antonio Maillo (IU)- que está patrocinado por… ¡ASISA! Es decir, que con una mano atizan a la sanidad privada y con la otra se benefician de ella. Nada nuevo en la izquierda, a decir verdad.

«¿Usted qué va a hacer el próximo 18 de noviembre?», ha preguntado Juanma Moreno a Inma Nieto. «Porque es que el próximo 18 de noviembre, en Forum Europa, Antonio Maillo (IU) y Ernesto Alba (PCE) harán una intervención y, ¿Saben quién patrocina? ASISA», ha señalado Juanma Moreno antes de sentarse de nuevo entre una sonora ovación.

Dicho esto, Moreno ha emplazado a la izquierda a «no mentir» en relación a los cribados en particular y sobre la sanidad en general, y ha replicado que a la izquierda «no le interesa la información», sino que «lo único que quiere es intentar sobrevivir en un grupo político que no arranca socialmente y que no es alternativa» actualmente al PP-A, ha abundado el presidente para agregar que, «como no es alternativa, tiene que elevar la apuesta mintiendo más, chillando más, y radicalizándose más», ha enfatizado dirigiéndose en esta ocasión a María Márquez, portavoz del PSOE en Andalucía (PSOE-A).

«Sigan por ahí, que no les va a ir nada bien», le ha avisado el presidente a la portavoz socialista, quien, en su segundo turno, ha replicado a Moreno que sabe que «no le gusta debatir» con ella, y a su propuesta de que sea Pedro Sánchez quien acuda al Parlamento le ha replicado que quien quiere el Grupo Socialista que vaya a la Cámara autonómica es la asociación Amama, «a contar la verdad que usted no quiere que se sepa», la de «mujeres con cáncer que han contado su testimonio y que han sufrido el cáncer por culpa de no haber sido avisadas a tiempo», ha agregado.

Además, ha aseverado que el Grupo Socialista «quiere que haya una comisión de la verdad, una comisión de investigación» en el Parlamento «para que se sepa la verdad, para que, sin miedo y desde la libertad, puedan» comparecer en ella «desde Amama y las ‘mareas blancas’» a «representantes de los profesionales» para «contar qué es lo que está pasando en la sanidad en Andalucía».

Al hilo, Márquez ha denunciado que Moreno «representa la privatización de la sanidad en Andalucía y el sufrimiento de miles de andaluces», le ha instado a dejar «de perseguir a las mujeres andaluzas que están denunciando el drama de la sanidad» en la comunidad autónoma, y le ha avisado de que a los socialistas no les van a «callar». «No le tenemos miedo ni a usted, ni a sus matones», le ha espetado.

Moreno le ha replicado que «los matones, los fontaneros y los otros están en otro lado», y que ella «se está volviendo un tanto antigua», porque «llegó con un punto de modernidad» a la portavocía socialista y «está siguiendo los consejos» del parlamentario Mario Jiménez, que «lleva 30 años en política, y lo único que está» consiguiendo es que «su discurso sea cada vez más tosco, más feo, más insultón, más radical, impropio de su generación», le ha dicho el presidente a la número dos del PSOE-A.

También le ha pedido «coherencia», y le ha preguntado si, siendo «feminista», no se preocupa de la situación de «las 3.000 mujeres de Castilla-La Mancha que han estado cinco meses sin poder hacerse mamografías porque quebró la empresa» a la que «se derivaban» dichas pruebas, según ha relatado Moreno, que ha explicado que «lo que hizo» ante esta situación «el Gobierno socialista» de dicha región fue «contratar a la empresa Quirón pagando a mayor precio para que hicieran las mamografías».

Dicho esto, ha defendido que Andalucía está «a la cola de España en gasto y número de usuarios en la sanidad privada», y los «mayores porcentajes» de conciertos sanitarios en la sanidad andaluza se dieron en «la época del PSOE-A», en la que María Jesús Montero fue consejera del ramo, y que era quien «firmaba los acuerdos con el Grupo Pascual y con todos los grupos privados», ha remarcado el presidente para instar a continuación a la portavoz socialista a que «no mienta más».

Finalmente, le ha espetado que Pedro Sánchez «es el gran maestro de la mentira», y los socialistas andaluces «buscan y beben en las mismas fuentes», pero el ahora líder del PSOE «acabará en la oposición», y los representantes del PSOE-A «excavando el suelo electoral más bajo de la historia del Partido Socialista de Andalucía», le ha augurado Moreno a María Márquez.