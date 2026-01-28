Alejandro Fernández retrata la hipocresía de ERC en 3 minutos: «Mantiene a Sánchez pero culpa a España»

Alejandro Fernández, líder del Partido Popular (PP) en Cataluña, ha retratado la hipocresía de ERC y se ha dirigido también a Junts en un discurso de tres minutos contra la corrupción del Gobierno y la permisividad de sus socios. «Mantienen a Sánchez pero culpan a España», ha dicho el dirigente popular, en un análisis aplaudido por los suyos y que se ha hecho viral en las redes sociales por su claridad y contundencia.

«Hoy vemos que el Gobierno culpa al cambio climático y a Rajoy, y que los separatistas culpan a España, así en abstracto» ha comentado Fernández. Tras ello, ha pedido desde el estrado «analizar con cierto detalle este asunto».

El presidente del PP catalán ha incidido en que «resulta que ERC y Junts mantienen durante ocho años a Sánchez pero cuando las cosas se tuercen culpan a España». A continuación, se ha explicado. «Culpan a España pero tienen a las instituciones españolas okupadas, con k, mandan y cobran, cobran y mandan pero si la cosa se tuerce entonces, ay amigo, la culpa es de España». «¡Menuda jeta se gastan!», ha criticado.

En un discurso de más de tres minutos, Alejandro Fernández ha resaltado que el PSOE «ha llenado TVE de los suyos, han llenado Renfe de los suyos, han llenado Aena de los suyos y han llenado Red Eléctrica de los suyos». El dirigente ha ironizado diciendo que son «todos suyos, todos superespañolazos para cobrar pero a la hora de apechugar y asumir responsabilidades, ¡visca Catalunya lliure!».

«A otro perro con ese collar porque a nosotros no nos la cuelan. Ya está bien de soplar y sorber a la vez, ¡ja està bé de ferla puta i la Ramoneta!», ha añadido.

«De un modo u otro, ustedes han mandado siempre. Resulta que han puesto a Pere Macías a dirigir la operación Rodalies. ¿De dónde viene Macías, del PP de Aranda de Duero? No, viene de ustedes, es de los suyos», ha continuado Fernández en su aplaudido discurso.

En el cierre, el líder popular ha subrayado que «aquí los responsables máximos son Sánchez, Illa, Puente y Paneque, pero ERC y Junts son cooperadores necesarios». También ha citado a «los Comunes, que no me olvido de ellos aunque vayan en bicicleta».

ERC y Junts, «calladitos»

«La pregunta es obligada y flota en el ambiente. ¿Van ustedes a romper con Sánchez por su incompetencia y corrupción? Ya contesto yo por ustedes. No, no lo van a hacer. Es más, probablemente lo van a apuntalar más que nunca, ERC y Junts. Sí, Junts también, hará lo que ha hecho está mañana, agitará las extremidades y se harán los indignados, pero a la hora de la verdad mantendrán a sus representantes cobrando y mandando como lo han hecho siempre. Se aceptan apuestas, cuando ustedes quieran», asevera Alejandro Fernández.

«Se han pasado meses y meses discutiendo la forma jurídica y las cuotas de poder con estos señores. La poltrona, que es lo importante, en lugar de cuidar los trenes, las vías y el mantenimiento general. Han permitido, unos por acción y otros por omisión, que la corrupción más salvaje de Ábalos y Koldo se metiera hasta el tuétano del Ministerio. Han tocado desde allí todos los palos: mascarillas, trenes, adjudicaciones de obra pública, prostitución, tráfico de influencias. Y ustedes, calladitos, que no han dicho nunca ni pío», ha concluido.