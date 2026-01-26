El PP disuade a Puente de ir al funeral por las víctimas de Adamuz: «Sería cruel, una provocación»

El vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha disuadido al ministro Puente de acudir al funeral por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. Para el popular, su mera presencia en el acto convocado para este jueves por la Diócesis andaluza en Huelva, «sería una provocación». «Sería cruel, su permanencia es un insulto a las víctimas, pero verle en Huelva sería una provocación», ha asegurado.

«Un Gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado, por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves», ha destacado el diputado del PP que ha recomendado al titular de la cartera de Transportes tomar distancias con los familiares y las víctimas del accidente. Algo que, por su parte, también ha hecho extendido a todos los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Bravo, que ha anunciado que el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, sí que estará presente en el acto en compañía del jefe de Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha señalado que la presencia del ministro Puente en este evento no sería otro que un ejercicio de crueldad para con los afectados.

Tras pedir su dimisión -del mismo modo que horas antes hiciera Feijóo-, ha destacado que «su permanencia» en el Gobierno de Sánchez «es un insulto a las víctimas». A renglón seguido, ha señalado que «verle en Huelva sería una provocación».

A su juicio, es el propio Puente quien tiene «una responsabilidad directa» en el descarrilamiento de Adamuz. «¿Las vías de quién dependen? Pues eso», ha expresado el diputado del PP en alusiones a que, como sucediera con la Fiscalía General del Estado, las infraestructuras públicas dependan del Gobierno central.

En este sentido, ha denunciado también las «contradicciones y falsedades» en las que han incurrido en las últimas horas desde Moncloa. «Estamos en manos de un Gobierno que se caracteriza por el oscurantismo y la mentira. La realidad es que tenemos a todo un país en estado de shock, sin prácticamente servicio en el sur y suspendido o con interrupciones en el norte», ha declarado.

Bravo le ha acusado además abiertamente al ministro socialista de haber incurrido en un «falso debate» en relación a las causas que llevaron al descarrilamiento que provocó la muerte de 45 personas, así como a las consecuencias que el mismo tuvo posteriormente.

«España descarrila con un Gobierno que no funciona», ha asegurado Bravo a la vez que ha reprochado que el ministro Puente sea el titular de una cartera que «es la zona cero de la corrupción del Gobierno». «El dinero que va a la corrupción», ha expresado, se ha ido quitando en los últimos ocho años del mantenimiento de las infraestructuras.