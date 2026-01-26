Adif reduce a 80 km/h un tramo del AVE Madrid-Barcelona tras la rotura de una vía

Adif ha informado este lunes de una nueva incidencia ferroviaria después de que se haya detectado una rotura en la vía de la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Barcelona, concretamente en un punto próximo a Espluga de Francolí (Tarragona). Como medida de precaución, se ha reducido la velocidad de paso de los trenes a 80 kilómetros por hora en ese tramo afectado.

La limitación es temporal y, según fuentes oficiales, no pone en «peligro» la circulación de los trenes, aunque «sí afecta a los tiempos de viaje y a la gestión de la circulación ferroviaria».

El Ministerio de Transportes ha señalado que esta restricción responde a la detección de una fisura o rotura estructural en la vía, después de inspecciones rutinarias o tras alertas de los equipos técnicos de Adif. El objetivo de la limitación de velocidad es garantizar la seguridad ferroviaria mientras se realizan trabajos de revisión y reparación de la infraestructura.

Tras conocerse la fractura, equipos de mantenimiento de Adif han comenzado a trabajar en su arreglo y han ejecutado un embridamiento de la vía para sujetar el raíl con una pieza que une los trozos dañados, lo que implica que, hasta que se realice una reparación definitiva, los trenes no podrán hacer ciertas maniobras, como un cambio de vía, en este punto.

Además, habrían también encontrado marcas causadas por la rotura en las ruedas de dos trenes, uno de Iryo y otro de Renfe, que pasaron el domingo por la vía afectada.

Aparte del mencionado tramo de Espluga de Francolí, de unos 20 kilómetros, donde los maquinistas están obligados a reducir la velocidad a 80 kilómetros por hora, en el trazado entre Madrid y Calatayud, de unos 240 kilómetros, la velocidad se mantiene también limitada a 160 kilómetros por hora, levemente por encima de los 300 kilómetros por hora que permite esta vía.

Adif ya se vio obligado a limitar la velocidad de un tramo de 150 kilómetros del AVE Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora el pasado martes por el aviso de los maquinistas del mal estado de la vía. El tramo en concreto era el que comprendía las localidades de Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), por el que llega a circularse habitualmente a 300 km/h, lo que implicaba que la limitación suponía tardar el doble de tiempo en hacer ese recorrido.

Otros trayectos afectados

Este no ha sido el único trayecto afectado estos días, ya que el pasado día 23 de enero, Adif limitó temporalmente a 60 km/h un tramo de 18 kilómetros del AVE entre Madrid y Valladolid por una «deformación de la vía». En concreto, el tramo afectado está entre Segovia y Garcillán, según confirmaron desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. La incidencia en la línea de AVE entre Madrid y Valladolid se detectó en la mañana del pasado viernes, cuando los maquinistas que circulaban por esa ruta advirtieron de irregularidades en el tramo de la vía.