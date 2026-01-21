Puente no se aclara: también limita la velocidad a 160 km/h en dos puntos del AVE Madrid-Valencia

La entidad pública ferroviaria Adif ha decidido reducir también, de forma temporal, la velocidad máxima permitida en tres puntos de la línea de AVE que une Madrid con Valencia. Después del aviso de los maquinistas por posibles defectos en la vía, la velocidad se ha limitado a 160 km/h en dos tramos, en Toledo y entre localidades de Cuenca y Valencia, y a 200 km/h en otro tramo de la región conquense.

La velocidad se reduce a 160 km/h en la aguja de Vilarrubia de Santiago (Toledo) y en el mismo límite en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro. Por su parte, la limitación se coloca en 200 km/h en un tramo de 700 metros del kilómetro 222 de la vía 2 entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas.

Las reducciones de velocidad se deben a movimientos laterales que han detectado los maquinistas, es decir, a movimientos bruscos del tren de lado a lado, y se suman a las que Adif ha aplicado en la línea Madrid-Barcelona de AVE, con varias modificacines a lo largo de las últimas horas.

La operadora pública aplicó restricciones en la línea que une la capital con la Ciudad Condal el martes y, tras revisar esos puntos por la noche, restableció la velocidad máxima habitual. Sin embargo, tras nuevos avisos de los maquinistas, la volvió a reducir para todo el día de hoy al límite de 160 km/h que comparte con los tramos mencionados del AVE Madrid-Valencia.

Estos avisos están llamando especialmente la atención después del trágico accidente del domingo a la altura de Adamuz, en Córdoba, tras el que han fallecido al menos 43 personas y hay un centenar de heridos.

El temor de los maquinistas ha derivado en avisos a Adif por el temor a que ocurran más accidentes. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha detallado en la mañana del miércoles que la compañía recibió el martes 25 avisos, de los que 21 vendrían del mismo maquinista.

Adif, señalada

Tal y como ha informado OKDIARIO, expertos de Adif han denunciado que la actual dirección de la empresa pública ha suprimido las estructuras de seguridad independientes que se crearon tras el accidente de Angrois (Santiago de Compostela), en el que murieron 80 personas en 2013.

Según fuentes internas de la compañía, estos cambios organizativos han degradado los mecanismos de control y verificación en infraestructuras ferroviarias, poniendo en riesgo la seguridad de la red española de alta velocidad.

Según ha podido saber OKDIARIO, cuando llegó Óscar Puente al ministerio de Transportes se nombra a Pedro Marcos presidente de Adif y se procedió a una reestructuración del organigrama que eliminó la Dirección General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos que reportaba al Consejo de Administración y no a la presidencia. Ahora hay una Dirección General Corporativa de Gestión de Personas, Estrategia y Seguridad que reporta al jefe de gabinete del presidente periodista de formación, lo que ha rebajado el nivel de importancia que se da a la seguridad según las fuentes pulsadas.