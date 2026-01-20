Puente prometió un AVE Madrid-Barcelona a 350 km/h y dos meses después lo reduce a sólo 160

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció hace dos meses que la alta velocidad ferroviaria española iba a alcanzar los 350 kilómetros por hora, y que la primera línea de AVE en aplicarlo sería, precisamente, entre Madrid y Barcelona. «Vamos a pasar a la ofensiva en alta velocidad», aseguró en un desayuno informativo el 17 de noviembre pasado. «A 350 km por hora, nadie va salvo los chinos», dijo. Pero este martes, Adif ha anunciado que bajará a 160 km/h el límite de velocidad en una cuarta parte de esa ruta Madrid-Barcelona por el estado de las vías.

Esta limitación de velocidad en el AVE Madrid Barcelona se produce después de que los maquinistas hayan reportado la existencia de baches en varios tramos de la línea y, por seguridad, Adif ha activado esta restricción. Además, señalan que en la noche de este martes el servicio de mantenimiento pasará a revisar la situación y que, cuando todo esté bien, se podría levantar la restricción.

Adif ha decidido limitar a 160 km/h el tramo del AVE Madrid-Barcelona que comprende las localidades de Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), por el que llegaba a circularse a 300 km/h. Son 150 kilómetros de trayecto que ahora aumentará en un 50% el tiempo que se tarda en recorrer la distancia entre las dos grandes ciudades españolas.

El sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, ha indicado que el gestor de las infraestructuras ha habilitado una limitación de manera «temporal» a la velocidad mencionada, en una reducción de 140 km/h que se ordena 48 horas después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido 42 personas –según datos oficiales– y más de un centenar han resultado heridas.

Puente aseguró hace sólo dos meses, en la presentación del proyecto para el AVE Madrid-Barcelona, que «tenemos una red de alta velocidad que circula a una velocidad máxima de 300 km por hora. En algunos tramos, de 310 km, pero es importante dar un paso, nos fijamos la meta de 350 por hora y seremos el segundo país del mundo tras China» ha indicado. «Japón va a 320 kilómetros por hora», añadió. «Se empezará por la Madrid-Barcelona», porque es la línea que lo va a permitir, aunque no será inmediato, porque se trata de una ruta que va a empezar a renovarse, lo que va a permitir ese cambio.