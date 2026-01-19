Los usuarios del AVE llevaban meses denunciando vibraciones: «Un día habrá una desgracia»

El trágico y mortal accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el primero de la alta velocidad en España, ha provocado numerosas reacciones a través de las redes sociales, con usuarios recordando y compartiendo vídeos de trayectos a lo largo y ancho de la Península, en los que se denuncian las vibraciones en los vagones y se relata el miedo de los pasajeros debido a los temblores.

En un vídeo compartido el 17 de noviembre, como respuesta a un mensaje del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, un usuario –@elquehavistoels–, aseguraba que el AVE en la actualidad es «una vergüenza y un peligro». Junto a las imágenes, este ciudadano pedía observar «cómo tiembla» el convoy en el tramo entre Barcelona y Zaragoza. «Un día habrá una desgracia, luego no digas que no se te avisó», advertía este usuario a Puente, dos meses antes de la tragedia de Adamuz.

También en la red social X, @casado_martin ha publicado un vídeo grabado por él mismo «el pasado noviembre» en lo que dice ser un trayecto entre Madrid y Huelva, como el del tren de Renfe con el que colisionó el Iryo, del mes de noviembre de 2025. «Por trabajo, cojo al menos dos trenes Madrid-Sevilla por semana y puedo confirmar que pasa mucho más de lo que piensa la gente».

En otro vídeo, subido el 8 de diciembre, @Pitufa311 mostraba el traqueteo del tren debido al estado de las vías y mostraba cómo es «viajar en AVE en los tiempos que corren». Tras el trágico accidente a la altura de Adamuz, ha relatado lo siguiente, a través de su cuenta en la red social X. «En mi último viaje (Noviembre) de vuelta de Sevilla a Zaragoza grabé este video que compartí en mi perfil, porque me inquietó bastante que vibrara tanto el tren. Hubo tramos en los que estuve muy preocupada. Mucha gente que iba en el tren comentaba lo mismo».

Cuatro años con incidencias

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez lleva al menos cuatro años registrando «incidencias» en la vía de Adamuz en la que se ha producido el accidente ferroviario que se ha saldado, por el momento, con 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, algunos de ellos de suma gravedad.

Los fallos en esta infraestructura se llevan produciendo desde el año 2022, tal y como ha reportado Adif, con mensajes en los que se informa de «averías» e «incidencias», tanto en los «sistemas de señalización» como en la propia infraestructura. Además, también se han reportado fallos en la catenaria.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha definido como «tremendamente extraño» un siniestro del que todavía no se conocen causas. En una comparecencia de urgencia este domingo, Puente explicó que el tren descarrilado era relativamente nuevo y que la vía había sido renovada recientemente justo en ese punto, con una inversión de 700 millones de euros.

«Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro», señaló el ministro desde el centro de Adif en Madrid.