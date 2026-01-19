Óscar Puente hace sólo un año: «El ferrocarril vive el mejor momento de su historia»

La hemeroteca persigue al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario registrado este domingo en la red de Alta Velocidad (AVE) a la altura de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado, por el momento, con 39 fallecidos y más de 100 heridos. En este caso, ha resurgido en redes un vídeo del ministro del 17 de septiembre de 2024, cuando Puente tomó la palabra en el Senado para recordar a la oposición por «cuarta vez» que el ferrocarril «vive en España el mejor momento de su historia».

«Se lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia», decía Puente a la bancada del Partido Popular, a los que, además, acusó de tener «un problema de oído o uno de comprensión».

Las causas del descarrilamiento en Adamuz están siendo investigadas. Entre las hipótesis que las autoridades analizarán figuran un posible fallo en los desvíos, problemas en la infraestructura o incidencias técnicas en alguno de los trenes, aunque por ahora no se ha confirmado ninguna de estas posibilidades.

Puente se autoexculpa del accidente

Ha sido poco antes de la 01:00 horas de este lunes cuando el ministro ha comparecido ante los medios de comunicación. Puente ha insistido varias veces en decir que la vía estaba «totalmente renovada» y en calificar de «muy extraño» el accidente.

Aunque ha asegurado desconocer las «causas del descarrilamiento» a falta de la investigación técnica que se va a abrir, sí ha hecho especial hincapié en un argumento a favor del Ministerio de Transportes, del que él es el máximo responsable.

«La vía está completamente renovada, se han invertido 700 millones de euros en este trazado del AVE del que forma parte el tramo en el que se ha producido la tragedia» ha contado el ministro. Y en el tramo concreto en el que ha tenido lugar el accidente «terminaron los cambios en el mes de mayo». Además, ha subrayado que en todas las líneas del AVE hay un «mantenimiento» que se hace «de manera periódica y constante».

Asimismo, Puente ha calificado este mortífero accidente ferroviario de «tremendamente extraño», destacando que ha tenido lugar «en una recta» y que todos los expertos en materia ferroviaria que han podido consultar están «tremendamente extrañados» porque es «muy raro y muy difícil de explicar».

También ha dicho que accidentes en AVE hay «muy pocos», otra cosa, según ha indicado Puente, es que haya «problemas de fiabilidad, de puntualidad, que nada tienen que ver con lo que ha ocurrido este domingo».