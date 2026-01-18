Los maquinistas alertaron en agosto del mal estado de las vías y pidieron bajar la velocidad del AVE

El sindicato mayoritario de maquinistas solicitó el pasado agosto de 2025 formalmente a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif AV) y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que se reduzca la velocidad máxima permitida en varias líneas de alta velocidad del AVE. La petición planteó bajar el límite actual de 300 kilómetros por hora a 250 km/h en corredores clave como Madrid–Sevilla, Madrid–Málaga, Madrid–Valencia y Madrid–Barcelona. Entonces, los representantes de los maquinistas explicaron que las vías presentaban múltiples pequeñas imperfecciones que, al sumarse, provocan vibraciones intensas y «botes» durante el recorrido de los trenes, especialmente cuando circulan a la velocidad máxima actual. Estas anomalías, señalan, son claramente perceptibles desde la cabina de conducción y se repiten en determinados tramos de la red.

Según el sindicato, este fenómeno incomodaba a los viajeros y suponía una sobrecarga constante para el material rodante y la propia infraestructura.

Los maquinistas estaban preocupados por una combinación de problemas técnicos acumulados que afectan tanto a la seguridad como al confort, aunque no siempre superen los límites legales de circulación. En concreto, su inquietud se basa en estos puntos clave:

Irregularidades acumuladas en las vías

Las vías presentan múltiples pequeñas imperfecciones (desgastes, desajustes, ligeras deformaciones) que, tomadas de forma individual, no obligan a cerrar la línea ni a imponer restricciones inmediatas. Sin embargo, al sumarse a lo largo de kilómetros, generan un efecto acumulativo que se vuelve problemático.

Vibraciones y «botes» a alta velocidad

A 300 km/h, esas irregularidades provocan vibraciones intensas y movimientos bruscos que los maquinistas perciben claramente desde la cabina. Estos “botes” no solo reducen el confort de los pasajeros, sino que aumentan el estrés mecánico sobre trenes y vías.

Daños mecánicos en los trenes

Los maquinistas relacionaron esas vibraciones con averías detectadas en el material rodante, especialmente las fisuras en los bogies de los trenes Avril (serie 106) de Renfe. El mayor peso de estos trenes respecto a modelos anteriores agrava los efectos de las vibraciones, elevando el riesgo de desgaste prematuro o roturas.

Uso intensivo de la red por varias operadoras

Las líneas de alta velocidad están sometidas a una utilización muy intensa y continua por diferentes compañías. Esto acelera el deterioro de la infraestructura y hace que, si el mantenimiento no es lo suficientemente rápido o profundo, los problemas se acumulen.