Desde hace tiempo, el cúmulo de incidencias en las circulaciones por la red ferroviaria de Alta Velocidad llevaron a diversos colectivos –profesionales y políticos– a exigir al ministro de Fomento, el socialista Óscar Puente, que diera explicaciones y que afrontara con urgencia una mejora en los sistemas de tráfico y de seguridad. Puente les ha contestado definiendo a esos críticos como «derecha paleta».

Hasta ahora, esa acumulación de incidencias se limitaban a tremendos retrasos, paradas de trenes por averías y caos en el servicio. Las pasadas Navidades sumaron más incidencias al respecto. Este domingo, 18 de enero, se ha dado un trágico salto en este historial: el mortal descarrilamiento de dos trenes que circulaban por la línea de Alta Velocidad a su paso por Adamuz (Córdoba).

Óscar Puente ha persistido no sólo en negar que hubiera deficiencias en los sistemas de Alta Velocidad sino que ha llegado incluso a ridiculizar a quienes le pedían responsabilidades y le exigían soluciones. «Vamos a explicarle a Paco y a todos los Pacos (generalmente de derechas) las diferencias entre la España ferroviaria de los 90 y la de hoy», comenzaba diciendo el ministro de Fomento en un tuit que difundió hace cinco meses, el 31 de agosto de 2025. Para entonces, los maquinistas habían alertado del mal estado de las vías y habían urgido a que, por seguridad, en varios trazados se redujera la velocidad máxima permitida hasta que se resolvieran esas carencias.

Aquellas advertencias de los maquinistas coincidieron en el tiempo con ese tuit de Óscar Puente en el que, tras ridiculizar a quienes criticaban el estado de las líneas de Alta Velocidad y los peligros que suponían, el ministro presumía de que «España vive el mejor momento ferroviario de su historia, aunque a la derecha paleta, ignorante y aislacionista española le cueste entenderlo».

Vamos a explicarle a Paco y a todos los Pacos(generalmente de derechas) las diferencias entre la España Ferroviaria de los 90 y la de hoy.

1.- Entonces en la linea Madrid-Sevilla circulaban 6 trenes al día, por sentido. Hoy por el punto Torrejón de Velasco de la LAV… https://t.co/Oh225F6hDj — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 31, 2025

El titular de Fomento decía igualmente que «en precio, accesibilidad, extensión de la red, tiempos de desplazamiento y número de viajeros, la España ferroviaria de hoy es infinitamente mejor que la de los 90».

Óscar Puente también presumía específicamente en ese mismo tuit de la solvencia de la línea entre Madrid y Andalucía, en la que se ha producido la tragedia este domingo. Y echaba la culpa de los retrasos a gobiernos pasados que, según dijo, no habían invertido lo suficiente. Ni rastro de autocrítica, ni aceptación alguna de que hacía falta actuar para mejorar la fiabilidad del servicio de Alta Velocidad y su seguridad.

Pese a la evidencia –la multiplicación de incidencias por retrasos y trenes varados en recónditos puntos del recorrido–, Óscar Puente defendió igualmente en ese tuit que «aún así, nuestra puntualidad es la segunda más alta de Europa, muy por delante de Alemania, Italia o Francia».