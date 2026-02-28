Una DANA va a descargar en Andalucía y en la AEMET ya lo confirma: a partir del lunes

A partir del lunes, nos espera una DANA que va a descargar en Andalucía, la AEMET confirma las peores previsiones posibles. La lluvia puede convertirse en un problema, en unas jornadas en las que la abundancia de este elemento acabará marcando una diferencia significativa. Es hora de saber un poco más, qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos lo que podríamos empezar a tener en mente.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que hasta la fecha nadie hubiera imaginado lo que nos está esperando. En unos días la situación puede cambiar tanto que nos traerá de nuevo una serie de detalles que pueden ser esenciales y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que el tiempo puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

La AEMET lanza una alerta sobre Andalucía ante lo que va a descargar

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta ante lo que llega un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Será el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que van a llegar a toda velocidad y que pueden cambiarlo todo.

Las alertas ante la llegada de lluvias abundantes han ido llegando en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Será el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser clave, en estos días en los que el tiempo puede hacernos ver una nueva tanda de lluvias abundantes.

En Andalucía llueve sobre mojado y lo hace de tal forma que tocará estar preparados para una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tendencia que pueden ser esenciales. En estos días en los que las lluvias pueden llegar en cualquier momento.

La previsión del tiempo de estos días puede acabar siendo lo que nos afectarán de lleno en un territorio en el que parece que una nueva DANA estará a punto de hacer acto de presencia.

A partir del lunes llega una DANA a este punto del país

Todas las miradas están puestas en una Andalucía, en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con unos mapas del tiempo en los que cada situación puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «Con esta configuración, el centro de la dana se situará sobre el entorno de Andalucía. Este escenario incrementará notablemente la inestabilidad y favorecerá precipitaciones persistentes y localmente intensas.Los modelos meteorológicos apuntan a que en algunas zonas los acumulados podrían superar los 50 l/m² a lo largo del episodio, especialmente en el oeste y suroeste de la región, donde el flujo húmedo y la orografía jugarán un papel determinante».

Siguiendo con la misma previsión: «El lunes será una jornada marcada por el predominio de los cielos muy nubosos o cubiertos en buena parte de Andalucía, especialmente en la mitad occidental. Este día la onda se irá elongando sobre el oeste peninsular, lo que irá aumentando progresivamente la inestabilidad en capas medias y altas. Durante la primera mitad del día, el tiempo será mayoritariamente gris, con precipitaciones aún poco organizadas y más probables en el litoral atlántico. Sin embargo, será a partir de las últimas horas de la tarde cuando comenzarán a entrar las precipitaciones más cuantiosas asociadas directamente a la bolsa de aire frío por el oeste andaluz. Las primeras precipitaciones asociadas comenzarán afectando al extremo occidental de la comunidad. Huelva será la provincia más expuesta en esta fase inicial, donde las lluvias podrían intensificarse a medida que avance la noche. También alcanzarán el litoral y prelitoral de Cádiz, así como el suroeste de Sevilla, avanzando de forma progresiva desde el Atlántico hacia el interior».

Este inicio de la semana puede ser especialmente duro en esta comunidad: «El martes la dana, ya totalmente aislada de la circulación general, se situará en una posición especialmente favorable para aportar inestabilidad directa sobre Andalucía. El centro del embolsamiento frío en altura quedará muy próximo al sur peninsular, de forma que favorecerá ascensos de aire más eficientes y una mayor organización de las precipitaciones. A ello se sumará el aporte continuo de humedad desde el Atlántico y el entorno del Estrecho. Con este escenario, el martes será, con alta probabilidad, la jornada que acumule los registros más elevados del episodio».