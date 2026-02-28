Ni lluvia ni viento: Jorge Rey se adelanta a la AEMET y confirma que llegan «nevadas» a España a partir de éste día

Jorge Rey se adelanta a la AEMET y confirma que llegan nevadas a España a partir de este día. No llega ni viento ni lluvia sino un fenómeno que puede cambiarlo todo, con la mirada que puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo clave. Será el momento de prepararse para lo peor, con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos.

Este experto, Jorge Rey no duda en aplicar una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que vamos a llegar en un tiempo en el que realmente cada detalle cuenta de una forma que tocará empezar a ver de una manera muy concreta. Por lo que, tocará empezar a tener en mente algunos detalles que serán esenciales.

Ni viento ni lluvia

La lluvia puede acabar siendo la antesala de algo más, con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar en breve. Con la mirada puesta a este cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Este tiempo que tenemos por delante, puede acabar siendo uno de los más intensos de los últimos tiempos, tocará estar preparados para un giro destacado que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más en estos días en los que no paramos de ver cambios imposibles.

Podemos pasar de una situación de aparente inestabilidad a una novedad que va llegando por momentos y que, sin duda alguna, puede ser lo que nos marcará de cerca, con la mirada puesta a unas peculiaridades que serán esenciales en esta recta final del mes de febrero.

El febrero parece que se despide de una forma significativa, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estas jornadas en las que parecerá que el invierno vuelve de una manera que no tendremos que esperar la lluvia o el viento.

Confirma Jorge Rey las nevadas que la AEMET predice para este día

Cuando pensábamos que ya llega la primavera, nos enfrentamos a una nueva e importante nevada que puede cambiarlo todo. Será el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar siendo claves para organizar el fin de semana.

Este vídeo viral se ha convertid en tendencia y no es casualidad, sino que acabaremos viendo llegar un cambio que puede ser clave. Tal y como nos explica este joven, podremos esperar hasta el frío propio de unas nevadas que acabarán siendo una realidad.

La AEMET no duda en advertirnos que: «Este día se espera una inestabilización con la llegada de una vaguada atlántica en transición hacia una dana, aún con incertidumbre sobre su posición, aunque lo más probable es que se sitúe en el sudoeste de la Península. Así se esperan cielos nubosos y precipitaciones extendiéndose desde el oeste, que serán menos probables en el nordeste y en Baleares. Se esperan localmente fuertes y con los mayores acumulados en el oeste de Galicia, Extremadura y Andalucía, donde además pueden ir acompañados de alguna tormenta. En Canarias se esperan lluvias débiles y cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, sin descartar alguna lluvia en las islas orientales. Posible calima en el sur peninsular. Temperaturas máximas en ascenso en Baleares y en descenso en el extremo occidental. Las mínimas, por el contrario, con predominio de los ascensos en la mitad norte, localmente notable y sin grandes cambios en la mitad sur. En Canarias no se esperan cambios. Heladas débiles en montañas del tercio nordeste peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Viento moderado de componente sur en la vertiente atlántica y en la cantábrica, donde no se descarta alguna racha muy fuerte en zonas expuestas, y de componente este en la mediterránea, que tenderá a establecerse en la atlántica durante el día. Más intenso en litorales, soplará un levante en el Estrecho y Alborán y un viento de componente sur en las costas atlánticas gallegas con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes. En Canarias, alisio moderado rolando a norte. Este día se espera un día estable de transición después del paso de un frente el día previo y el acercamiento de una vaguada por el oeste. Aun así, se esperan cielos nubosos en Baleares y en las mitades sur y este peninsulares y lluvias débiles en interiores de Valencia, entorno de la Nao, litorales occidentales de Alborán y en los sistemas Penibéticos, sin descartarlas de forma débil en Cataluña y Baleares. En la mitad norte se esperan cielos despejados con nubosidad baja matinal en Pirineos y el Alto Ebro. En Canarias, la presencia de una baja en África propiciará cielos nubosos y lluvias débiles en el norte de las islas montañosas.

Posible calima en el sur peninsular, Baleares y las Canarias orientales. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad norte peninsular, localmente notable en el Cantábrico y en descenso en la mitad sur y los archipiélagos. Las mínimas en descenso en general ligero, salvo en el Estrecho y Alborán, donde no se esperan cambios o incluso ascensos. Heladas débiles en montañas y la meseta de la mitad norte peninsular».