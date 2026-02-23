El aviso de última hora de la AEMET: las DANAs «visitarán» España el miércoles 25 y estas son las zonas de mayor riesgo

España este miércoles 25 estará afectada por unas DANAs que visitarán esta parte del país, en este aviso de última hora de la AEMET. Es importante estar preparados para lo peor, con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Con un importante cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Este aviso de última hora de la AEMET puede cambiarlo todo, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Será el momento de empezar a pensar en una serie de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos dará más que un susto, con una nueva DANA que puede afectar a nuestro país en cuestión de horas, lo peor, podría estar por llegar.

Este es el aviso de última hora de la AEMET

La AEMET lanza un aviso de última hora que podría cambiarlo todo, en especial, en estas próximas jornadas en las que tocará estar pendientes de algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días.

Las lluvias continuas de estas jornadas que hemos dejado atrás han causado estragos. Estamos ante los días en los que el tiempo se ha convertido en un problema para muchas zonas, en las que las alertas máximas han obligado a la población a quedarse en casa.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de poner en situación una previsión del tiempo que nos sumerge, de nuevo, en un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará un nuevo aviso por peligro extremo. Después del parón anticiclónico de estos días, podemos tener, de nuevo, la amenaza por fuertes lluvias muy cerca.

Este cambio de tendencia, sin duda alguna, puede marcar el curso de unos días que son de lo más intensos para algunos. Podremos empezar a ver llegar esta situación del todo inesperada que nos hará pensar en lo que puede estar a punto de llegar. Un giro radical que, sin duda alguna, puede ser esencial.

El miércoles 25 las DANAs visitarán España

La llegada de este fenómeno lluvioso que puede afectarnos de lleno, es uno de los mayores riesgos que tenemos. En especial, cuando venimos de un otoño que ya se ha convertido en un problema para muchos. Por lo que, tocará estar pendientes de unos cambios que pueden afectar a estas zonas.

Tal y como nos explican desde El tiempo: «El miércoles es probable el acercamiento de una vaguada desde el Atlántico, con el retorno de las lluvias a la mitad occidental peninsular. La vaguada no avanzaría hacia el este debido a la presencia anticiclónica en el Mediterráneo, por lo que podría descolgarse una dana hacia Marruecos el jueves, afectando de forma indirecta a Canarias. Con algo de incertidumbre todavía, hay probabilidad de que el fin de semana próximo lleguen nuevas vaguadas y borrascas por el noroeste, con lluvias más o menos generalizadas en la Península y un descenso térmico».

Antes de estos cambios, nos espera una novedad destacada: «El lunes y martes serán días secos y estables en la mayor parte de España, con temperaturas máximas que superarán los 20 ºC de forma generalizada, incluso en el norte. El martes aumentará la nubosidad en Galicia, con algunas precipitaciones débiles principalmente en la costa de Pontevedra a últimas horas del día. El miércoles aumentará la nubosidad en buena parte de la Península y se registrarán precipitaciones en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León, así como en la zona fronteriza con Portugal de Extremadura y Andalucía. Los acumulados fuera de Galicia serán muy discretos, esperándose apenas entre 0 y 2 l/m2. En Galicia se prevé una jornada lluviosa en A Coruña y Pontevedra, especialmente en el litoral, con acumulados de 20 a 40 l/m2».

Siguiendo con la misma explicación: «El jueves volvería la estabilidad a la Península, salvo por algunas lluvias débiles en Galicia. La vaguada se vería neutralizada rápidamente por el anticiclón y las precipitaciones no llegarán a la vertiente mediterránea ni Baleares. Por el contrario, aumentará la inestabilidad en Canarias debido al aislamiento de la dana sobre Marruecos. Se prevén lluvias, chubascos y algunas tormentas en todas las islas, con los mayores acumulados en la mitad norte de las islas de mayor relieve. Podrían registrarse más de 15 o 20 l/m2 en el norte de La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. El viernes aumentaría de nuevo la inestabilidad en el norte peninsular, con lluvias y chubascos más frecuentes en Galicia y las comunidades cantábricas. En el resto, predominio de nubes y claros, con tiempo seco. En Canarias cesarían las lluvias en las islas orientales, pero aun podrían registrarse hasta 20 l/m2 en el norte de Tenerife y Gran Canaria».