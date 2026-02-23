AEMET prevé un día soleado y tranquilo en Castilla y León con algunas nubes y brumas matinales

Hoy, 23 de febrero de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se espera un día poco nuboso, adornado con algunas nubes altas. Aunque no se descartan brumas y bancos de niebla en las primeras horas, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, a pesar de que se registrarán heladas débiles en algunas zonas. El viento soplará de forma floja y variable, aportando una sensación de calma en la región.

Cielo nublado y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia, dejando el ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser más cálida, especialmente al mediodía. La humedad, aunque notable, no alcanzará niveles extremos, lo que permitirá disfrutar de un día sin precipitaciones.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 19:04. El viento, suave y casi imperceptible, no superará los 30 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta cómodo. Con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, será un día ideal para pasear y disfrutar de la luz del día, que se extenderá durante más de 11 horas.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de agitación en el ambiente. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, dejando un rastro de humedad en el aire.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que apenas alcanzarán los 19 grados y una sensación térmica que podría descender aún más. Con ráfagas de viento que superan los 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y ventoso hoy

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado y aunque la temperatura mínima se sitúa en 1°C, la sensación térmica puede llegar a ser más fría. A medida que avanza la mañana, el ambiente se tornará húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 85%. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca.

Por la tarde, la temperatura máxima ascenderá a 21°C, ofreciendo un respiro cálido antes de que el sol se ponga a las 19:06. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y aunque la probabilidad de lluvia es baja, el ambiente húmedo persistirá. Con aproximadamente 11 horas de luz, será un día variable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, siempre teniendo en cuenta el viento.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 y 19 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol, aprovechando la tranquilidad que ofrece el tiempo. Las actividades diarias se verán favorecidas por esta atmósfera templada, perfecta para salir y disfrutar del entorno.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 2 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco más, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando el termómetro descenderá nuevamente.

Palencia: cielo despejado y ambiente fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 0°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 19°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente del sureste a unos 5 km/h.

Sin embargo, la tarde podría traer consigo un ligero aumento en la humedad, alcanzando hasta el 100%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche, ya que la temperatura descenderá nuevamente.

Cielos despejados y ambiente agradable en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 6 grados, ideal para disfrutar de un paseo. La sensación térmica puede llegar a ser un poco más cálida, alcanzando los 20 grados, gracias a la suave brisa que sopla del sur a unos 10 km/h.

A medida que avance el día, se mantendrá este ambiente agradable, con temperaturas que irán subiendo hasta los 19 grados por la tarde. Es un buen momento para salir abrigado, pero sin olvidar una prenda ligera para disfrutar del sol que se asoma con fuerza.

Segovia: cielo despejado y nubes a la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 7°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 18°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría llegar hasta los 20°C, gracias a un suave viento del este que soplará a 4 km/h.

Sin embargo, la tarde podría traer consigo algunas nubes y un aumento en la humedad, alcanzando hasta el 75%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 8°C y estar atentos a posibles cambios en el cielo.

Día agradable para actividades al aire libre en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 1°C, pero la sensación térmica será más cálida, alcanzando los 20°C. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que augura un ambiente agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que subirán hasta los 19°C. La jornada se desarrollará sin lluvias, permitiendo disfrutar de un total de más de diez horas de luz, con una humedad que oscilará entre el 20% y el 60%. Así, Soria vivirá un día agradable y tranquilo, perfecto para actividades al aire libre.