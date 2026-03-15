No es lo que tu piensas: expertos revelan en significado real de que tu perro cruce las patas

A pesar de convivir con ellos a diario, hay muchísimos comportamientos de nuestro perro que nos siguen sorprendiendo, y uno de los más frecuentes es el cruce de las patas delanteras mientras duermen. En la mayoría de los casos es una señal muy positiva, ya que indica que el animal se encuentra bien y está descansando plácidamente. Sin embargo, los expertos en salud animal señalan que también podría deberse a problemas físicos, sobre todo si aparece de manera repentina y se acompaña de otros síntomas.

«Un perro que cruza las patas generalmente está en un estado de calma. Es una posición que no adoptaría si se sintiera amenazado o estresado, ya que limita su capacidad de reacción rápida», explican desde el portal especializado We Love Dogz. Ahora bien, este gesto también tiene mucho que ver con la personalidad del animal, así como con su complexión física y su raza. Por ejemplo, aquellas razas con patas largas, como el galgo, tienden a adoptar esta postura frecuentemente, mientras que los perros de patas cortas, como el bulldog, pueden encontrarla incómoda.

¿Cuál es la razón de que el perro cruce las patas?

Lo primero y más importante, según los veterinarios, es que ninguno de los gestos que observamos en nuestros perros debemos interpretarlo de manera aislada. Para comprender realmente cómo se siente un animal, es esencial observar su lenguaje corporal en su conjunto. En el caso del cruce de las patas delanteras, si se acompaña de orejas y cola relajadas, lo más probable es que esté tranquilo y en un entorno que percibe como seguro.

Sin embargo, también puede ser una manera de mostrar calma o sumisión, sobre todo si mantiene una expresión corporal relajada. Otra explicación posible está relacionada con la concentración o la atención; en este caso, observaremos el cruce de patas mientras el perro observa algo que le interesa.

Por último, aunque mucho menos frecuente que las razones anteriores, si el perro cruza las patas delanteras constantemente, podría estar tratando de aliviar una ligera molestia. Si este comportamiento aparece acompañado de signos de dolor, rigidez y dificultad para caminar, lo mejor es consultar con un veterinario.

¿Y si llora por las noches?

#adiestrarcachorro #adiestramientocanino ♬ sonido original – Tico&Co | Cachorros felices 🐶 @ticoandco_es 🚨 ¿Tu #cachorro llora por la noche y no te deja dormir? Esto es lo que tienes que hacer ⬇️ Si has traído un #perro a casa y sus primeras noches se han convertido en un festival de llantos, no estás solo. Muchos dueños primerizos piensan que ignorar el llanto es la solución, pero la realidad es que cada minuto parece eterno y el cachorro no mejora. 💤 ¿Por qué llora mi cachorro por la noche? Durante las primeras noches en su nuevo hogar, tu cachorro se siente solo, inseguro y desorientado. Ha pasado de dormir con su madre y hermanos a estar en un entorno completamente nuevo. Su llanto no es un capricho, es su manera de pedir ayuda porque no entiende qué está pasando. 👉 Entonces, ¿qué hago para que duerma tranquilo? Apunta estos 3 consejos clave: ✅ 1. Crea un ambiente seguro para tu cachorro por la noche 🔸 Pon su camita cerca de ti para que no se sienta abandonado. 🔸 Usa una mantita con el olor de su madre o un difusor de feromonas como Adaptil. 🔸 Evita que duerma en un espacio aislado o en un sitio desconocido para él. ✅ 2. Establece una rutina tranquila antes de dormir 🔸 Antes de irse a la cama, asegúrate de que haga pis y caca para que no se despierte por incomodidad. 🔸 Evita juegos demasiado intensos antes de dormir. Si se activa demasiado, le costará relajarse. Mejor opta por estimulación mental, como juegos de olfato o masticación, o simplemente momentos de calma. 🔸 Las siestas durante el día son clave: un cachorro necesita dormir entre 18 y 20 horas diarias. Si no descansa lo suficiente, por la noche estará sobreexcitado y llorará más. ✅ 3. No refuerces el llanto, pero tampoco ignores a tu cachorro completamente 🔸 Cuando empiece a llorar, no corras a cogerlo inmediatamente. Espera unos segundos para ver si se calma solo. 🔸 Si sigue llorando, acércate, pero sin cogerlo ni hablarle demasiado. Solo hazle saber que estás ahí. 🔸 Ignorarle completamente solo generará más estrés y hará que el problema dure más días. 🔥 Truco extra: introduce sonidos relajantes como ruido blanco, un reloj con tic-tac (que imita los latidos de su madre) o música suave para perros. 💡 IMPORTANTE: Lo que hagas en sus primeras noches marcará su comportamiento a largo plazo. Si sigues estos pasos, en pocos días tu cachorro se adaptará y ambos podréis dormir tranquilos. 💬 Comenta qué fue lo más duro de la primera noche. #educacioncanina

Durante las primeras noches en su nuevo hogar, tu cachorro puede llorar porque se siente solo, inseguro y desorientado. Para ayudarle, crea un ambiente seguro colocando su camita cerca de ti y usando una mantita con el olor de su madre. Establece una rutina tranquila antes de dormir, asegurándote de que haga sus necesidades y evitando juegos intensos. Si llora, acércate con calma sin cogerlo. Con paciencia, se adaptará en pocos días y dormirá mejor.