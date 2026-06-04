Aviso de los expertos a los dueños de perros: «En días de mucho calor no tienen la misma energía»

Los perros, al igual que los humanos, son animales homeotermos, lo que significa que mantienen su temperatura corporal dentro de un rango relativamente estable, en su caso en torno a los 38,5 °C, tanto si hace frío como calor. Este equilibrio requiere un gasto energético constante en los mecanismos fisiológicos de termorregulación, especialmente en condiciones de calor o frío extremos. Sin embargo, esta capacidad también presenta una ventaja importante, ya que permite que todos los procesos bioquímicos y fisiológicos del organismo se desarrollen correctamente.

En estas situaciones, la única forma realmente eficaz que tiene un animal terrestre para enfriarse es mediante la evaporación. El agua presente en la superficie del cuerpo absorbe parte de la energía térmica necesaria para pasar del estado líquido al gaseoso, lo que provoca un enfriamiento del organismo. Los seres humanos hemos aprovechado este mecanismo de forma muy eficiente mediante el desarrollo de miles de glándulas sudoríparas distribuidas por la piel. En cambio, los perros tienen una capacidad de sudoración muy limitada, restringida prácticamente a las almohadillas de las patas y a la nariz. Por este motivo, deben recurrir a un mecanismo alternativo para regular su temperatura: el jadeo.

Las mejores actividades para perros en días de mucho calor

«En días de mucho calor, los perros no tienen la misma energía, y eso no siempre es pereza, aunque en algunos casos pueda parecerlo. En esta época del año es importante adaptar su rutina, ya que en verano los perros gastan mucha energía simplemente en regular su temperatura corporal.

Por eso, se pueden proponer diferentes actividades seguras y adaptadas al calor. Entre ellas destacan las actividades acuáticas, como juegos suaves con manguera, chapoteo o pequeños baños en espacios controlados, siempre bajo supervisión y evitando la exposición directa al sol, además de no forzarlos si no disfrutan del agua. También son muy útiles los juegos de olfato suaves, como alfombras olfativas o premios escondidos en cartón o papel, ya que estimulan su mente, los relajan y no elevan su temperatura corporal.

Otra opción es la masticación tranquila, mediante mordedores naturales o snacks de larga duración, que ayudan a liberar endorfinas y reducir la excitación sin exigir esfuerzo físico. Igualmente, se pueden utilizar bandejas para lamer o preparar pequeños helados caseros con purés de frutas y verduras aptas o yogur natural congelado durante un tiempo, lo que les ayuda a refrescarse mientras se entretienen.

Por último, los paseos deben ser cortos y realizarse en horarios seguros, como primera hora de la mañana o al atardecer, buscando siempre la sombra y manteniendo un ritmo bajo. El objetivo no es el esfuerzo físico intenso, sino permitirles explorar, oler y moverse de forma ligera. En verano, menos es más, y lo fundamental es respetar sus tiempos, su energía y su bienestar».

Los perros no pueden regular su temperatura corporal de la misma forma que los humanos, y comprender cómo les afecta el calor es fundamental, ya que incluso con temperaturas moderadas, en torno a los 20 °C, empiezan a estar en riesgo de sufrir un golpe de calor, que en casos graves puede llegar a ser mortal si no se actúa con rapidez.

Para prevenirlo, es importante prestar especial atención a su comportamiento durante los días más calurosos. Entre los principales signos de alerta se encuentran el aumento de la frecuencia cardiaca, el jadeo excesivo y constante, el babeo abundante, la dificultad para moverse, así como vómitos o diarrea. También pueden aparecer debilidad, tambaleo, mucosas y encías con coloración azulada y, en los casos más graves, convulsiones.

Una de las principales recomendaciones de los veterinarios consiste en adaptar los horarios de paseo. Lo ideal es salir a pasear a primera hora de la mañana o al atardecer para evitar que las almohadillas de las patas sufran por el contacto con superficies excesivamente calientes. El asfalto, las aceras e incluso la hierba artificial pueden e superar fácilmente los 50 °C en horas centrales, lo que puede provocar quemaduras incluso en trayectos cortos.

Dentro de casa, es esencial que el perro tenga un espacio fresco donde refugiarse cuando tenga calor. Ahora bien, hay que tener especial cuidado con los ventiladores, garantizando su estabilidad y manteniendo los cables fuera del alcance del animal. Asimismo, debe tener a su disposición agua limpia y fresca en todo momento.

Finalmente, cabe señalar que los perros regulan parte de su temperatura corporal desde la zona inferior del cuerpo, por lo que es importante evitar que sus patas y abdomen se sobrecalienten durante los días de calor. Una forma sencilla y eficaz de ayudarles a mantenerse frescos consiste en empapar toallas en agua fría y colocarlas en los lugares donde el animal suele descansar.. Otra opción es recurrir a esterillas refrigerantes diseñadas específicamente para mascotas, que ayudan a disipar el calor corporal.