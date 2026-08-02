Francisco Javier Gutiérrez, veterinario, sobre el calor extremo en perros: «Es raro que no atendamos varios golpes de calor cada año»

El veterinario de Motilla del Palancar, Francisco Javier Gutiérrez, alerta de que durante los meses de verano aumentan de forma notable las consultas relacionadas con golpes de calor, deshidratación, quemaduras en las almohadillas y otros problemas asociados a los viajes y las altas temperaturas. Así lo explicó durante una entrevista concedida al programa «Hoy por Hoy La Manchuela».

Precisamente, el golpe de calor en perros es una de las urgencias veterinarias más graves que pueden producirse durante el verano, ya que una exposición prolongada a altas temperaturas puede desencadenar un fallo multiorgánico en cuestión de minutos. Hay razas como el bulldog Francés o Inglés, el Carlino, el Boston Terrier o el Shih Tzu que presentan mayores dificultades respiratorias y, por ende, tienen un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor.

Golpe de calor en perros

#Mascotas #SaludAnimal #FarmaciaCid51 #HistoriasReales ♬ sonido original – Farmacia Cid 51 @farmaciacid51 🐶☀️ Un golpe de calor puede ser mortal también para ellos… Hoy te contamos una historia real que no queremos que se repita. ☀️🐶 En Farmacia CID 51 compartimos el caso de un chico que perdió a su perro por un golpe de calor, una situación más común (y peligrosa) de lo que imaginamos en verano. 💔 Aprovechamos este vídeo para explicarte: ⚠️ Qué señales deben alertarte de un golpe de calor en tu mascota: jadeo excesivo, debilidad, vómitos, encías muy rojas, o incluso desmayos. 🆘 Qué hacer si ocurre: – Lleva al animal a un lugar fresco de inmediato – Humedece su cuerpo con agua (¡sin que esté helada!) – Ofrécele agua poco a poco – Y acude al veterinario cuanto antes 💡 Los paseos deben ser en horas frescas, siempre con agua a mano y nunca, nunca lo dejes dentro del coche, aunque sea solo “un momento”. 📍 Farmacia CID 51: Calle Cid, 51, Albacete 📞 Teléfono: 600 739 865 #GolpeDeCalor

Según el experto, uno de los cambios más habituales durante el verano es que muchos comen menos y, además, prefieren hacerlo en los momentos más frescos del día. Por ello, insiste en que nunca les falte agua limpia y fresca, además de proporcionarles recursos para combatir el calor, como mantas refrigerantes, fuentes de agua automáticas o pequeñas piscinas adaptadas para mascotas.

Entre los errores más comunes que observa en consulta destaca sacar a pasear a los perros durante las horas de mayor calor. Gutiérrez recuerda que el asfalto, las aceras o la grava pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y provocar quemaduras en las almohadillas, un riesgo especialmente importante en las razas braquicéfalas, cuyos hocicos cortos dificultan la regulación de la temperatura corporal.

El veterinario recomienda vigilar cualquier cambio en el comportamiento del animal para detectar un posible golpe de calor. Un jadeo intenso, la búsqueda constante de sombra, la inquietud o una lengua con tonalidad azulada o amoratada son señales de alerta. Ante estos síntomas, aconseja acudir cuanto antes a un centro veterinario. Mientras tanto, es importante trasladar al perro a un lugar fresco, ofrecerle agua y refrescar únicamente la zona del abdomen y las patas, evitando mojar por completo su cuerpo.

En plena temporada de vacaciones, Gutiérrez recuerda también que los animales deben viajar siempre con sistemas de sujeción adecuados, ya sea con transportín, arnés o dispositivos homologados. Además, aconseja habituarlos poco a poco a los desplazamientos, evitar que coman inmediatamente antes del viaje y realizar paradas cada hora y media o dos horas para que puedan hidratarse, descansar y caminar unos minutos.

El veterinario advierte igualmente de otros riesgos propios del verano, como las espigas, muy frecuentes en zonas agrícolas, que pueden introducirse en la nariz, los oídos o entre los dedos de las patas y causar lesiones que requieren atención veterinaria. A ello se suma el incremento de pulgas y garrapatas durante esta época, parásitos capaces de transmitir enfermedades y provocar problemas como la anemia.

Para viajar con mascotas dentro de la Unión Europea es imprescindible llevar el pasaporte europeo, el microchip identificativo, la vacuna de la rabia al día y los tratamientos antiparasitarios correspondientes. Si el destino se encuentra fuera del territorio comunitario, recomienda consultar con suficiente antelación los requisitos específicos de cada país para evitar contratiempos.

Asimismo, insiste en mantener actualizado el calendario de vacunación y los tratamientos preventivos frente a parásitos, además de consultar con el veterinario cuál es la protección más adecuada contra enfermedades como la leishmaniosis, especialmente frecuente en las zonas donde abunda el mosquito transmisor.

Por último, para quienes no puedan viajar con su perro, aconseja visitar previamente la residencia canina elegida, comprobar el estado de sus instalaciones y confirmar que dispone de atención veterinaria. También recomienda vacunar al animal frente a la tos de las perreras antes de su estancia. Como mensaje final, Francisco Javier Gutiérrez recuerda que las mascotas dependen por completo de sus propietarios y anima a preparar sus vacaciones pensando también en su bienestar para que disfruten de un verano seguro.