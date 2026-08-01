Están llegando nuevas serpientes procedentes del sur de Europa; es mejor tener cuidado cerca de ríos y lagos

El cambio de temperaturas está modificando el comportamiento de numerosas especies animales, obligándolas a desplazarse en busca de condiciones más favorables para sobrevivir. Entre ellas, varias serpientes habituales del sur de Europa que, poco a poco, están apareciendo en regiones donde antes eran prácticamente desconocidas. Este fenómeno ha despertado el interés de científicos y ciudadanos, especialmente tras los recientes avistamientos en Alemania de nuevas serpientes procedentes del sur de Europa. Aunque estas noticias pueden generar preocupación, los expertos insisten en que la mayoría de estas especies no representan un peligro para las personas.

La expansión de estas serpientes responde a una combinación de factores ambientales y humanos. El aumento de las temperaturas, la alteración de los ecosistemas, la pérdida de hábitat y el transporte involuntario de animales mediante vehículos de mercancías están favoreciendo su llegada a nuevos lugares. Los investigadores subrayan que este desplazamiento no debe interpretarse únicamente como una curiosidad biológica, sino también como una señal de los profundos cambios que experimentan los ecosistemas europeos. Por lo tanto, debemos entender cómo valorar mejor las consecuencias del cambio climático y la importancia de conservar los hábitats naturales para proteger tanto la biodiversidad como el equilibrio entre las especies.

¿Por qué llega nuevas serpientes procedentes del sur de Europa al norte?

El cambio climático favorece el desplazamiento de las serpientes

El incremento de las temperaturas está modificando las condiciones ambientales en numerosas regiones europeas.

Según explica el medio Linternaute, una de las especies que mejor refleja este fenómeno es la culebra ratonera de cuatro líneas (Elaphe quatuorlineata), habitual en Italia, Grecia, Bulgaria, Eslovenia y los Balcanes.

«Esta serpiente, que puede superar los dos metros de longitud, ha sido localizada en el sur de Baviera, donde hace unas décadas su presencia era impensable», comentan los especialistas.

Los expertos consideran que el clima más cálido facilita que estas especies encuentren zonas aptas para sobrevivir más al norte. En algunos casos, además, llegan de forma accidental al viajar ocultas en camiones u otros medios de transporte que recorren Europa.

La pérdida de hábitat obliga a buscar nuevos espacios

La meteoróloga Reina Campos Caba, en Meteored, destaca que las actividades humanas están transformando tanto el clima como la cobertura del suelo. «Estos cambios afectan directamente a los reptiles, especialmente porque alteran los patrones de temperatura y precipitación que condicionan su reproducción y supervivencia», menciona la experta.

Además, el crecimiento de la población y la expansión agrícola reducen los espacios naturales disponibles.

A su vez, la Asociación Herpetológica Española recoge las conclusiones de un estudio liderado por Pablo Ariel Martínez y Talita F. Amado, quienes explican que la agricultura y la ganadería destruyen y fragmentan los hábitats de los que dependen muchas serpientes. Sin embargo, algunas especies generalistas consiguen adaptarse e incluso prosperar en áreas agrícolas donde abundan presas como los roedores.

¿Qué especies de serpientes están apareciendo en nuevos países?

La culebra ratonera de cuatro líneas no es la única especie que ha ampliado su distribución. También la culebra viperina (Natrix maura), habitual en el norte de África, la península ibérica y parte de Francia, ha sido observada en Alemania y Suiza.

Esta serpiente suele medir menos de 70 centímetros y vive cerca de ríos, lagos y humedales, donde captura anfibios, peces y pequeños vertebrados. Aunque su aspecto puede recordar al de una víbora, no posee veneno peligroso para las personas. Los especialistas recalcan que su presencia no supone una amenaza para la fauna alemana y que sigue siendo una especie poco frecuente.

¿Qué riesgos plantea este fenómeno para las personas?

La llegada de serpientes a nuevas regiones no engloba necesariamente un aumento inmediato del peligro. Markus Baur, director del Santuario de Reptiles de Múnich, señala que los ejemplares detectados en Baviera son escasos y no representan un problema para la población. No obstante, la Asociación Herpetológica Española recuerda que los cambios en la distribución de las serpientes requieren vigilancia.

La Organización Mundial de la Salud estima que entre 1,8 y 2,7 millones de personas sufren mordeduras de serpientes venenosas cada año, con miles de fallecimientos y numerosas discapacidades permanentes. Por ello, la OMS considera el envenenamiento por mordedura de serpiente una enfermedad tropical desatendida prioritaria.

Investigadores vinculados a la organización advierten de que el aumento de las temperaturas, las lluvias intensas y las inundaciones podrían favorecer un mayor contacto entre humanos y serpientes, especialmente en determinadas regiones del planeta.

Un indicador de los cambios que vive la naturaleza

Los científicos coinciden en que la expansión de algunas serpientes hacia el norte de Europa constituye un ejemplo visible de cómo el cambio climático y la transformación del territorio alteran la distribución de las especies.

Cada nuevo avistamiento aporta información valiosa para comprender estos procesos y mejorar las estrategias de conservación. Lejos de alimentar el alarmismo, los especialistas recomiendan observar este fenómeno desde una perspectiva científica.

La protección de los ecosistemas, la planificación del uso del suelo y el seguimiento de la biodiversidad serán claves para minimizar los conflictos entre personas y fauna silvestre en un continente donde las condiciones ambientales continúan cambiando.