Los veterinarios coinciden: “Los gatos no toman agua de la fuente porque esté más fresca, se sienten naturalmente atraídos por el agua en movimiento”

Aunque tengan agua en su recipiente, muchos gatos se acercan a la pileta de lavar los platos y comienzan a beber de forma directa. A pesar de que parezca que lo hacen por tomar algo más fresco, los veterinarios han coincidido en que este hábito se relaciona con un comportamiento natural de los felinos. Uno de los principales motivos apunta al instinto de supervivencia. En la naturaleza, el agua estancada suele asociarse con una mayor presencia de bacterias, parásitos y otros microorganismos, que pueden generar enfermedades.

En general, el agua cuando está en movimiento es más estimulante para los animales, más aún en gatos. El movimiento, el sonido y la caída son lo que llama la atención de estos animales y despiertan su curiosidad. De acuerdo con los veterinarios, es un estímulo visual para los gatos. «Es interesante y divertido ver el agua caer por todas partes». «Los gatos se sienten naturalmente atraídos por el agua en movimiento».

A pesar de ello, esto no significa que todos los gatos rechacen tomar agua de un plato. Las preferencias van en función de cada animal, aunque las fuentes pueden aumentar el consumo de agua en algunos gatos (no se trata de una respuesta universal y depende de las preferencias de cada gato).

Como incentivarle a que tome el agua

Para que un gato tome más agua, es recomendable colocar una fuente diseñada para mascotas, para que el líquido se mantenga en circulación. Sin embargo, es fundamental que las fuentes y los recipientes estén siempre limpios y se renueve el agua con frecuencia. Es conveniente ofrecer distintas opciones y observar cuál quiere el gato.

En caso de que deje de tomarlo de repente, es recomendable ir al veterinario. Es importante la hidratación de estas mascotas para disminuir el riesgo de problemas urinarios y enfermedades renales, dos enfermedades frecuentes en los felinos, más aún cuando envejecen.