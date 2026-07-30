La Guardia Civil localiza dos focos diferenciados como origen del incendio de Vall de Uxó

La Guardia Civil ha localizado dos focos diferenciados como origen del incendio forestal que ya lleva arrasadas 9.598 hectáreas en un perímetro de 82 kilómetros en Vall de Uxó (Castellón), según ha manifestado este jueves la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La existencia de los citados focos acrecienta la tesis de que el fuego, que ahora mismo mantiene a 5.200 personas evacuadas, ha sido intencionado y provocado por la mano humana. Algo que se sospecha desde el primer minuto y cuya ratificación definitiva solo está a la espera de que la Guardia Civil concluya su investigación.

Por otra parte, según ha trasladado la Diputación de Castellón, el CECOPI ha ordenado el fin de la evacuación de tres municipios más. En concreto, Sueras, Alfondeguilla y Chóvar. Estos municipios se suman a los seis para los que también el CECOPI ha decretado la mañana de este jueves el fin de la evacuación, tal como ha publicado OKDIARIO. Con ello, otras 1.800 personas han podido regresar a sus hogares. Es por ello, que la cifra de evacuados ha vuelto a reducirse esta tarde, hasta los 5.200 antes mencionados.

En concreto, Pilar Bernabé ha sostenido que «no hay ninguna evidencia que pueda decir que ha tenido una causa natural». Y ha revelado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil «sí tiene detectados dos focos diferenciados y separados» y que esos dos focos «no parece que sean fruto, obviamente, de causas naturales, ni tampoco que tengan que ver con temas agrícolas, de quemas que se puedan haber producido por algún tipo de imprudencia», porque es monte y está muy cercano a las viviendas.

En este sentido, hay que recordar que el incendio forestal de la Vall de Uxó comenzó en una zona muy próxima a un barrio de la localidad, denominado Carbonaire. Y que desde allí se ha propagado sin control. Ahora mismo, un total de 1.200 efectivos terrestres, en turnos de unos 400, y 30 medios aéreos luchan contra las llamas.