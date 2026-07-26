El incendio de Castellón, que pudo ser intencionado, sigue sin control: ya ha asolado 4.300 hectáreas

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha apuntado este mediodía a un origen provocado del incendio de la Vall de Uxó, en Castellón, que sigue fuera de la capacidad de extinción y, por tanto, avanza descontrolado: «No parece que se haya originado por causas naturales», ha afirmado. De hecho, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil están llevando a cabo ya una investigación e interrogando a varios posibles testigos.

El incendio forestal de Vall de Uxó ha provocado ya el desalojo de 16.000 personas de 16 localidades. Entre ellas, 113 mayores que han tenido que dejar esta madrugada su residencia en Vall de Uxó. Hay otros dos municipios confinados (Bechí y Vall de Uxó).

Además, otras 19 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo en el Hospital de la Plana, en Villarreal. El fuego ha calcinado 4.300 hectáreas (has) hasta ahora, y las llamas ocupan un perímetro de 41 kilómetros, el mismo que alcanzó el incendio forestal de Tenerife en agosto de 2023 en su fase inicial, el mayor de aquel año. Su perímetro equivale, además, a una línea recta como la distancia entre Alicante y Benidorm.

Un total de 450 efectivos y 20 medios aéreos trabajan en las tareas de extinción, según los datos aportados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la diputación de Castellón. En este momento, todos los consellers del Gobierno valenciano se encuentran en Castellón, trabajando en distintas tareas en torno al incendio.

Pérez Llorca ha advertido que el incendio se encuentra «fuera de control» y que la extinción resulta «muy complicada» debido a las condiciones meteorológicas y el difícil acceso al frente izquierdo con medios terrestres».

Los municipios desalojados hasta ahora son: Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar, las urbanizaciones de Montserrat y Solaig en la localidad de Bechí y el barrio de Toledo, en Vall de Uxó.

En esa última, los bomberos han evitado la pasada madrugada que las llamas entraran en el municipio. Además, como se ha dicho, 113 personas han tenido que ser desalojadas a las 01:50 horas de la madrugada de una residencia de mayores en Vall de Uxó y realojadas en otras. En concreto, en las de Cullera, Carlet, Burriana, Estivella y Castellón.

Según ha avanzado Pérez Llorca, el CECOPI ha determinado, a causa de las condiciones meteorológicas, que en ninguno de los municipios desalojados la población pueda regresar a sus casas. Además, se mantiene la medida del confinamiento tanto en Vall de Uxó como en Bechí.

La Generalitat Valenciana ha dirigido esta misma mañana un nuevo mensaje Es-Alert a la población de Vall de Uxó para recordarles que deben mantener el confinamiento, a la vez que mantengan cerradas puertas y ventanas y apagados los aires acondicionados y extractores.

En paralelo a todo ello, el Ayuntamiento de la capital de la Comunidad Valenciana, Valencia, ha activado el protocolo de contaminación tipo 1 por la intrusión de partículas saharianas, pero también por las partículas procedentes de los incendios próximos. Además, ha recomendado el uso del transporte público, minimizar el consumo energético, evitar la práctica de ejercicio al aire libre a los niños, mayores de 65 años, personas con problemas respiratorios y embarazadas hasta que se restablezcan las condiciones óptimas del aire.