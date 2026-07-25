Un incendio forestal en Vall de Uxó (Castellón) obliga a confinar un municipio y efectuar desalojos

Un incendio forestal avanza en Vall de Uxó, en la provincia de Castellón. Los bomberos están trabajando, pero el fuego no está controlado. La gravedad es tal que el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un Es-Alert a las 14:11 a los vecinos del municipio de Vilavella para su confinamiento. En Vilavella habitan más de 3.000 personas. El fuego se encuentra en la zona de interfaz urbano-forestal de Vall de Uxó, por lo que la Policía Local ha informado de desalojos preventivos en las zonas norte y este próximas al fuego. Se trata de casas aisladas, chalets y establos situados en la partida del Castell. Unidades del tercer batallón de emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han sido activadas y ya se dirigen a sumarse a las tareas de extinción.

Vall de Uxó es un municipio ubicado en la comarca de la Plana Baja, en Castellón, con una población estimada que supera los 32.000 habitantes. El fuego se ha declarado en una zona próxima a un barrio de la localidad, Carbonaire.

El incendio de Vall de Uxó se produce un fin de semana con fuegos forestales arrasando media España. De ellos, hasta el momento, dos de extrema gravedad en Madrid y Ávila, donde ya hay más de 80.000 personas entre desalojados y confinados.

En el caso de Vall de Uxó, hasta ahora, se han movilizado tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, tres medios aéreos, dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Castellón, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, tres brigadas forestales de Bomberos de Valencia, dos agentes medioambientales y una unidad de prevención de incendios.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha suspendido su agenda para la mañana y tarde de este sábado y se encuentra de camino al Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde ya está el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.