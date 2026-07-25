Los incendios de Madrid y Ávila se abordan ya como uno solo: la UME dirige un operativo inédito en España

Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila pasarán a tratarse como un único incendio a partir de este sábado, con un mando unificado de la emergencia. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha asumido la dirección operativa de todo el dispositivo tras la declaración de emergencia de interés nacional (Nivel 3), una medida excepcional que se activa por primera vez en la historia reciente por incendios forestales.

Hasta el momento, los fuegos se gestionaban de forma separada, pero el elevado riesgo de fusión de los frentes ha llevado a unificar el operativo para mejorar la coordinación y actuar con mayor rapidez y eficacia.

«Trabajaremos como un sector único, tratando este incendio como uno solo. Es la mejor forma de gestionar y de ganar tiempo», ha explicado el director de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, desde el puesto de mando avanzado instalado en Cenicientos (Madrid).

Esta decisión llega después de que los tres incendios iniciales en la Sierra Oeste madrileña se hayan fusionado ya en un solo gran frente, y ante la proximidad del incendio de Burgohondo (Ávila), cuyas llamas amenazan con unirse al gran fuego. La unificación del mando permitirá coordinar de manera integral a todos los efectivos de extinción de ambas comunidades autónomas y del Estado.

La situación es especialmente grave por su impacto en los habitantes. En la Comunidad de Madrid se han evacuado alrededor de 35.000 personas y otras 20.000 permanecen confinadas. En la provincia de Ávila, las cifras suman unos 8.000 desalojados y 5.000 confinados. En total, más de 60.000 personas se han visto afectadas entre ambas regiones.

Los municipios desalojados en Madrid incluyen Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Navalagamella y Zarzalejo, entre otros. A última hora se ha añadido Cenicientos.

En Ávila, las evacuaciones y confinamientos han afectado principalmente a Burgohondo, El Tiemblo y zonas de Navaluenga y Hoyo de Pinares. Las autoridades han subrayado que la prioridad absoluta es proteger las vidas humanas, razón por la que se han mantenido las evacuaciones preventivas en numerosas localidades. El fuego ha calcinado ya miles de hectáreas y las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas y viento, siguen complicando las labores de extinción.