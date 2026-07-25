El incendio en la Sierra Oeste de Madrid provoca este sábado por la mañana cortes de tráfico en 13 puntos de una decena de carreteras de la red regional.

Entre los cierres más importantes destacan:

La M-507 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, a la altura de Aldea del Fresno y Villa del Prado.

La M-540 está cortada entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo.

Corte total en la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias.

La M-541 también está completamente cerrada entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Además, presentan cortes parciales:

La M-501 entre los kilómetros 43,5 y 50,7 (Navas del Rey – Pelayos de la Presa) en sentido creciente.

La M-510 a la altura del kilómetro 40, en Chapinería, cortada en sentido decreciente hacia Colmenar del Arroyo.

La M-512 cortada entre los kilómetros 10,5 y 22 (Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501), y también entre los kilómetros 0 y 10,5 en Santa María de la Alameda (sentido ascendente).

Otros tramos afectados son:

La M-501 a la altura del kilómetro 34, en Colmenar del Arroyo, cortada en sentido ascendente.

Corte total en la M-531 (km 0-8) entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela.

Corte total en la M-539 (km 0-6) entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda.

La M-533 cortada en sentido ascendente desde la rotonda de la M-600 en Peralejo.

La M-521 cortada en sentido descendente entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela.

La Comunidad de Madrid aconseja evitar la zona afectada y consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la web o app de la Dirección General de Tráfico antes de salir.