Incendios en Madrid y Ávila, en directo: evolución de los fuegos activos, calidad del aire y última hora del mapa de España en tiempo real
La evolución de los fuegos es excepcionalmente grave en la Comunidad de Madrid y Ávila, y las próximas horas serán decisivas.
Sánchez presumió del «mayor despliegue antiincendios» sólo 2 meses antes de rogar 4 hidroaviones a la UE
Los incendios activos en Ávila y el suroeste de la Comunidad de Madrid continúan descontrolados y ya son más de 60.000 desalojados en los municipios afectados. Según las autoridades, las próximas horas del sábado serán decisivas para tratar de controlar el fuego, ya que su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas como el comportamiento del viento, la temperatura y la humedad.
Este viernes se declaró la emergencia nacional ante la situación de «excepcional gravedad» por los focos preocupantes situados en Madrid, Ávila, Toledo, León y Huelva, aunque este último ya ha sido estabilizado. Mientras los equipos de extinción continúan trabajando sin cesar para controlar la evolución de las llamas, las autoridades han reforzado los dispositivos de emergencia y la red sanitaria ante una jornada que se prevé especialmente complicada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha calificado este incendio como «el peor incendio de la historia» de la región.
Última hora de los incendios en Madrid y Ávila, en directo: evolución y mapa en tiempo real
Objetivo de la noche: que las llamas no llegaran a El Escorial
La gran prioridad del operativo durante la madrugada ha sido establecer líneas de defensa por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para frenar el avance del fuego desde Zarzalejo y Robledo de Chavela, situando a El Escorial como la primera prioridad absoluta de protección y a San Lorenzo de El Escorial como la segunda.
Restricciones en carreteras por los incendios
La red viaria de la provincia de Madrid permanece restringida al tráfico, autorizándose únicamente la circulación de los servicios de emergencia en las siguientes carreteras: M-501, M-507, M-512 y M-533.
Todas las localidades confinadas en Madrid
Este sábado siguen desalojados los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.
Asimismo, se mantienen los confinamientos de la población en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
Sánchez llega al Centro de Mando
Pasadas las 9:45 horas de este sábado, Pedro Sánchez ha llegado al Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, donde participará en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias.
Pedro Sánchez visitará hoy la zona afectada por el fuego en Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este sábado la zona afectada por los dos grandes incendios en la Comunidad de Madrid, y el puesto de mando ubicado en Cenicientos. Además, está previsto que asista a la reunión del Cecod.
Pendientes del viento en Madrid
La Comunidad de Madrid ha informado a las 7 de esta mañana de que «los servicios de extinción han trabajado con intensidad en el incendio forestal de la sierra oeste para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche. El fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por el régimen de vientos que se dé en las próximas horas».
Más de 60.000 evacuados y confinados en Madrid y Ávila
Más de 60.000 personas permanecen evacuadas y confinadas entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila por los devastadores incendios. En Madrid, La prioridad durante la noche ha sido proteger los núcleos urbanos de la Sierra Oeste, especialmente San Lorenzo de El Escorial, y mantener la seguridad en los 14 municipios que continúan en situación de alerta.
Los dos grandes incendios de Madrid siguen fuera de control
Los dos grandes incendios forestales que azotan la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila siguen activos y sin controlar este sábado. Afortunadamente, durante la noche no llegaron a unirse, un factor que los servicios de emergencia consideran fundamental para evitar la formación de un gigantesco frente de fuego.
Durante toda la madrugada, los equipos de extinción han trabajado sin descanso, aprovechando las condiciones meteorológicas algo más favorables. No obstante, desde el 112 de la Comunidad de Madrid alertan de que el comportamiento del viento en las próximas horas será decisivo para la evolución del incendio.
Desalojada la estación de la NASA de Robledo de Chavela
La Guardia Civil desalojó el viernes por la tarde a los más de 90 empleados del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA, en Robledo de Chavela, por el incendio forestal situado en el suroeste de la Comunidad de Madrid.
Baja la intensidad del fuego en Madrid
Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado «poco y han bajado mucho la intensidad», según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé «compleja» por el incremento del viento.
A partir de las 10:00 horas, han explicado desde la Delegación, se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.
En cuanto a la red viaria, permanece restringida al tráfico y se autoriza únicamente la circulación de los servicios de emergencia en la M-501, M-507, M-512 y M-533.
Hasta el momento, las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.
Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.