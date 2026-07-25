Incendios en Madrid y Ávila, en directo: evolución de los fuegos activos, calidad del aire y última hora del mapa de España en tiempo real

Los incendios activos en Ávila y el suroeste de la Comunidad de Madrid continúan descontrolados y ya son más de 60.000 desalojados en los municipios afectados. Según las autoridades, las próximas horas del sábado serán decisivas para tratar de controlar el fuego, ya que su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas como el comportamiento del viento, la temperatura y la humedad.

Este viernes se declaró la emergencia nacional ante la situación de «excepcional gravedad» por los focos preocupantes situados en Madrid, Ávila, Toledo, León y Huelva, aunque este último ya ha sido estabilizado. Mientras los equipos de extinción continúan trabajando sin cesar para controlar la evolución de las llamas, las autoridades han reforzado los dispositivos de emergencia y la red sanitaria ante una jornada que se prevé especialmente complicada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha calificado este incendio como «el peor incendio de la historia» de la región.

Última hora de los incendios en Madrid y Ávila, en directo: evolución y mapa en tiempo real