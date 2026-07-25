Incendios en Madrid y Ávila, en directo: desalojos, evolución de los focos activos y última hora del mapa en tiempo real hoy
La evolución de los fuegos es excepcionalmente grave en la Comunidad de Madrid y Ávila, y las próximas horas serán decisivas.
Mapa de todas las poblaciones evacuadas y confinadas por los incendios en Madrid
Los incendios activos en Ávila y el suroeste de la Comunidad de Madrid continúan descontrolados y ya son más de 60.000 desalojados en los municipios afectados. Según las autoridades, las próximas horas del sábado serán decisivas para tratar de controlar el fuego, ya que su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas como el comportamiento del viento, la temperatura y la humedad.
Este viernes se declaró la emergencia nacional ante la situación de «excepcional gravedad» por los focos preocupantes situados en Madrid, Ávila, Toledo, León y Huelva, aunque este último ya ha sido estabilizado. Mientras los equipos de extinción continúan trabajando sin cesar para controlar la evolución de las llamas, las autoridades han reforzado los dispositivos de emergencia y la red sanitaria ante una jornada que se prevé especialmente complicada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha calificado este incendio como «el peor incendio de la historia» de la región.
Última hora de los incendios en Madrid y Ávila, en directo: evolución y mapa en tiempo real
Madrid refuerza las comunicaciones para atender a los evacuados por el incendio
La Comunidad de Madrid trabaja junto a las principales operadoras de telecomunicaciones para garantizar las comunicaciones en las zonas afectadas por el incendio del suroeste y en los centros que acogen a los vecinos desalojados. El objetivo es asegurar el funcionamiento de la red y evitar incidencias derivadas del elevado uso de teléfonos móviles y de los sistemas empleados por los servicios de emergencias.
Como parte del dispositivo, el Puesto de Mando Avanzado fue trasladado de Cenicientos a Navalcarnero, donde se ha desplegado una unidad móvil con tecnología de radio, satélite e internet para reforzar la cobertura. Además, otra unidad opera en Cadalso para apoyar las comunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras las operadoras continúan reparando la infraestructura dañada para recuperar cuanto antes la totalidad de la red afectada.
Emergencias ordena evacuar Artana por el incendio de la Vall d’Uixó
El Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert para ordenar la evacuación de Artana por el incendio forestal de la Vall d’Uixó. El aviso indica que la salida debe realizarse por la carretera CV-2223 en dirección a la CV-10 y siguiendo las instrucciones de la Guardia Civil. Artana es el segundo municipio evacuado, tras Vilavella, mientras que en la Vall d’Uixó se mantiene el confinamiento preventivo y más de 300 efectivos y 14 medios aéreos trabajan en la extinción del fuego.
Las brigadas forestales destacan su labor durante los incendios tras suspender la huelga
El comité de empresa de las brigadas de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los cerca de 450 efectivos del operativo trabajan con normalidad y profesionalidad en la extinción de los incendios de la sierra oeste, pese a mantener unas condiciones laborales que califican de precarias, con salarios insuficientes y una elevada temporalidad. La plantilla suspendió la huelga indefinida a finales de mayo tras iniciarse una negociación con la empresa pública Tragsa, responsable de la gestión del servicio.
Según el comité, las conversaciones se encuentran muy avanzadas y existe un principio de acuerdo pendiente de la autorización del Ministerio de Hacienda. Por ello, reclama que el compromiso demostrado por las brigadas durante esta emergencia se traduzca en empleo estable, salarios dignos y unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad, el riesgo y la importancia de su trabajo.
Muere una persona en el incendio forestal declarado en Manises
Una persona ha fallecido en el incendio forestal declarado este sábado en la zona del barranco del Salt de l’Aigua, en Manises, según ha confirmado el Ayuntamiento, que ha decretado dos días de luto oficial. Además, cinco personas han resultado heridas por inhalación de humo y quemaduras y han sido trasladadas al Hospital de Manises.
El fuego ya ha quedado estabilizado tras la intervención de un amplio operativo de extinción.
Más de 1.300 personas vulnerables son trasladadas por los incendios en la sierra oeste de Madrid
La Comunidad de Madrid coordina el traslado de más de 1.300 personas vulnerables afectadas por los incendios en la sierra oeste, entre ellas 982 mayores, 129 personas con discapacidad y 84 menores procedentes de 19 residencias.
El operativo ya ha permitido realojar a 49 vecinos y evacuar a los usuarios de los centros afectados hacia residencias públicas, privadas, hospitales y otros recursos asistenciales de distintos municipios de la región o con familiares cuando ha sido posible. También han sido reubicados menores de centros residenciales, así como los jóvenes y monitores de un albergue juvenil, trasladados a instalaciones alternativas de la Comunidad de Madrid.
El incendio de Almorox obliga a evacuar El Pinar y El Romillo
El avance del incendio forestal de Almorox (Toledo), que permanece en Nivel 2, ha obligado al Plan Infocam a ordenar la evacuación de las urbanizaciones de El Pinar y El Romillo. Los vecinos afectados han recibido un mensaje Es-Alert con la información sobre la medida.
La carretera N-403 continúa cortada entre Cadalso de los Vidrios y Almorox mientras los equipos de emergencia trabajan en la extinción del fuego. El operativo desplegado cuenta con cinco medios aéreos, 45 medios terrestres y 199 efectivos, según la información del Infocam.
El dispositivo ha pedido a la ciudadanía que respete las indicaciones de los cuerpos de emergencia y seguridad y que se mantenga informada a través de los canales oficiales.
Apoyo gratuito a los afectados por los incendios para recuperar documentación y acreditar sus bienes
Las personas afectadas por los incendios forestales podrán contar con asistencia notarial gratuita para resolver problemas derivados de la pérdida de documentos y de los daños sufridos en sus propiedades. El Consejo General del Notariado ha activado un dispositivo de apoyo para facilitar estos trámites durante la emergencia.
Los servicios incluyen la ayuda para recuperar documentación destruida, acreditar la titularidad de bienes afectados y dejar constancia de los daños mediante actas notariales, también a través de procedimientos telemáticos cuando sea necesario.
La medida se coordina con los Colegios Notariales de las zonas afectadas, que habilitarán los recursos necesarios para atender a los damnificados. El Notariado ha puesto también su colaboración a disposición de las administraciones públicas dentro de su Plan Notarial de Emergencias.
La UE envía su apoyo ante los incendios de Madrid y Ávila
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresa su respaldo a los equipos que trabajan en la extinción de los incendios forestales que afectan a Madrid y Ávila, y ha destacado la labor de bomberos y servicios de emergencia durante la respuesta al fuego.
«Mis pensamientos están con los bomberos que, con valentía, luchan contra las llamas y con todas y todos los evacuados», ha manifestado Von der Leyen en un mensaje publicado en redes sociales.
Europa está junto a Francia y España frente a los devastadores incendios que las asolan.⁰
5 aviones y 2 helicópteros de la flota rescEU están ahora desplegados en Francia.⁰
Y 4 aviones llegan a España hoy.⁰
Copernicus también está proporcionando mapeos de emergencia para…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2026
El apoyo europeo incluye el despliegue de medios aéreos y la utilización del sistema de satélites Copernicus para facilitar información de emergencia.
La estación de la ESA en Cebreros permanece sin daños aparentes tras el avance del incendio
La estación de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Cebreros (Ávila) no presenta, por el momento, indicios de daños provocados por el incendio forestal que afecta a la zona. La agencia ha señalado que aún no ha podido acceder a las instalaciones para realizar una revisión sobre el terreno.
La ESA ha confirmado que todo su personal está a salvo y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia durante la evolución del fuego. La situación seguirá bajo evaluación junto a las autoridades hasta que las condiciones permitan comprobar el estado de la estación.
Recomendaciones ante una posible evacuación por incendio forestal
Ante una situación de emergencia, estar preparados puede marcar la diferencia. La Delegación del Gobierno en Madrid comparte una serie de recomendaciones para actuar ante una posible evacuación por incendio, como cerrar los suministros de la vivienda, puertas y ventanas, preparar una mochila de emergencia con medicamentos y dinero en efectivo y asegurarse de utilizar la vía de escape establecida por las autoridades.
Si se ordena evacuar, es importante hacerlo sin dudar y seguir en todo momento las instrucciones oficiales, ya que estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad de la población.
Recomendaciones ante la calidad del aire en Madrid por los incendios
La calidad del aire en Madrid se está viendo afectada por los incendios. Se recomienda evitar la actividad física y permanecer al aire libre, especialmente en zonas con presencia de humo o ceniza.
Las autoridades aconsejan utilizar mascarilla FFP2/95 y gafas si hay humo o ceniza, acudir a atención sanitaria ante dificultades respiratorias y seguir las indicaciones oficiales.
⚠️ La calidad del aire en Madrid está afectada por los incendios:
🏠 Evita actividad física y permanecer al aire libre.
😷 Usa mascarilla FFP2/95 y gafas si hay humo o ceniza.
🏥 Busca atención sanitaria si notas dificultad respiratoria.
📢 Sigue las indicaciones oficiales.
— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) July 25, 2026
El viento acerca el incendio de la Sierra Oeste de Madrid a Almorox
El cambio del viento ha provocado que el incendio de la Sierra Oeste de Madrid vuelva a afectar a la zona de Almorox, en Toledo. El Plan Infocam ha elevado el nivel de alerta a 2 y se mantiene el trabajo de los equipos de extinción para controlar el avance del fuego.
El incendio, originado en Almorox y extendido posteriormente a la Comunidad de Madrid, ha obligado al corte de la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox, mientras continúan los trabajos con medios terrestres y aéreos.
Feijóo reclama coordinación entre administraciones ante los incendios
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la colaboración entre las distintas administraciones para hacer frente a los incendios que afectan a varias zonas de España. Desde Santiago de Compostela, ha asegurado que ha mantenido contactos con los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page.
También ha pedido que cada responsable esté «en su puesto y a la altura de sus responsabilidades» y ha evitado entrar en el enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El líder del PP ha señalado que lo prioritario es «preservar las vidas humanas» y ha reclamado a los ciudadanos que sigan las indicaciones de los operativos de emergencia.
Ávila habilita la Escuela Nacional de Policía para acoger a los evacuados por los incendios
Algunos de los ciudadanos desplazados por los incendios de Ávila han sido realojados en la Escuela Nacional de Policía. Las instalaciones han habilitado los módulos destinados a los alumnos, además del servicio de comedor y atención médica para los desplazados.
Los vecinos de Ávila capital también han colaborado aportando objetos de primera necesidad para los evacuados.
Turquía enviará dos aviones contra incendios para reforzar el operativo en España
Turquía ha anunciado el envío a España de dos aviones especializados en la extinción de incendios para apoyar los trabajos contra los fuegos que afectan a varias zonas del país, especialmente en Madrid y Ávila. La ayuda llega tras la solicitud realizada por las autoridades españolas dentro del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Los incendios de Madrid y Ávila, que el Gobierno ha decidido gestionar como un único siniestro, han calcinado unas 25.000 hectáreas y han obligado a evacuar a unas 73.000 personas. Además, otros incendios afectan a provincias como León, Huesca, Teruel y Córdoba.
Un incendio en Vall d’Uixó obliga a confinar Vilavella y moviliza a la UME
Un incendio declarado en Vall d’Uixó (Castellón) ha obligado a enviar un aviso ES-Alert a los vecinos de Vilavella para su confinamiento. El fuego ha provocado además desalojos preventivos en la zona de El Castell, mientras los equipos de extinción trabajan para controlarlo.
El operativo cuenta con tres unidades de bomberos forestales, medios aéreos, dotaciones de bomberos y agentes medioambientales, además de la incorporación de unidades de la UME. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha suspendido su agenda y se dirige al Puesto de Mando Avanzado, donde ya se encuentra el conseller de Emergencias.
Medios aéreos se incorporan al incendio de Navatalgordo (Ávila)
Los medios aéreos ya trabajan en el nuevo incendio forestal de Navatalgordo (Ávila), declarado este sábado a mediodía, según ha informado el operativo de extinción.
⏰ 15:30h | Medios aéreos actuando ya en el #IFNavatalgordo declarado hace unos 45 minutos. #Ávila pic.twitter.com/Oy2dz1Mp2s
— MeteoÁvila (@Meteoavila2) July 25, 2026
Murcia envía 20 efectivos a Ávila y Madrid para colaborar en la extinción de los incendios
La Región de Murcia ha movilizado un dispositivo de ayuda formado por 20 bomberos y técnicos, nueve vehículos y un helicóptero para colaborar en la lucha contra los incendios que afectan a Ávila y Madrid. El contingente se ha desplazado este sábado al puesto de mando de Navaluenga.
El operativo está integrado por bomberos forestales, agentes medioambientales, coordinadores, técnicos y personal de apoyo. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha destacado que la Región «coopera con las comunidades afectadas por el fuego» y ha asegurado que el envío no afecta a la capacidad de respuesta de Murcia ante posibles emergencias.
Dos aeronaves militares causan baja en el Festival Aéreo de Gijón por los incendios
La necesidad de mantener operativos los medios de las Fuerzas Armadas para hacer frente a los incendios forestales ha obligado a retirar del Festival Aéreo de Gijón al hidroavión Bombardier CL215 del Ejército del Aire y al helicóptero Chinook del Ejército de Tierra.
La nueva edición del Festival Aéreo de Gijón se celebrará este domingo a partir de las 11.40 horas.
Ayuso asegura que Madrid vive un «momento muy crítico» por el incendio
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que todos los medios autonómicos están trabajando «sin descanso» para hacer frente al incendio de la sierra oeste. En un mensaje difundido en redes sociales, ha advertido de que la situación es «muy crítica».
Todos los medios de la Comunidad de Madrid están trabajando sin descanso.
Nos encontramos en un momento muy crítico.@IdiazAyuso #IFSierraOeste pic.twitter.com/vFxhvqoKb2
— PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) July 25, 2026
Casi 88.000 personas, entre evacuadas y confinadas, por los incendios de Madrid y Ávila
Los incendios que afectan a las provincias de Madrid y Ávila han obligado a evacuar a 59.488 personas y a confinar a otras 28.262, lo que eleva a 87.750 el total de afectados, según fuentes del Ministerio del Interior.
En la Comunidad de Madrid asciende a 49.750 afectados, entre los 20.262 confinados y los 29.488 evacuados, mientras que en Ávila los evacuados suman unos 30.000 habitantes y los confinados se sitúan en los 8.000.
Por el momento, los municipios afectados en Ávila son:
- Piedralaves
- La Adrada
- Casillas
- Sotillo
- Santa María del Tiétar
- Navahondilla
- Burgohondo
- El Hoyo de Pinares
- Villanueva de Ávila
- El Tiemblo
- Cebreros
- Navaluenga
En Madrid, los afectados son:
- Robledo de Chavela
- Fresnedillas de la Oliva
- Chapinería
- Navas del Rey
- Colmenar del Arroyo
- Villa del Prado
- San Martín de Valdeiglesias
- Pelayos de la Presa
- Cenicientos
- Aldea del Fresno
- Cadalso de los Vidrios
- Rozas de Puerto Real
- Navalagamella
- Zarzalejo
🚨 DATOS GLOBALES | INCENDIO #IFBurgohondo #IFSierraOeste
➡️ Provincia de Ávila:
Personas confinadas: 8.000
Personas evacuadas: 30:000
➡️ Comunidad de Madrid:
Personas confinadas: 20.262
Personas evacuadas: 29.488 pic.twitter.com/880XGPnaWq
— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 25, 2026
Más de 2.700 efectivos y 21 medios aéreos trabajan en los incendios
La UME y la Guardia Civil concentran el grueso del operativo estatal contra el incendio. El dispositivo desplegado por el Gobierno para combatir los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila reúne 2.737 efectivos, 426 medios terrestres y 21 medios aéreos.
En el operativo también participan agentes de la Policía Nacional, efectivos de Protección Civil y personal del Ministerio para la Transición Ecológica, con brigadas de refuerzo, aviones, helicópteros y una unidad de análisis y planificación. Además, 18 investigadores del CSIC asesoran a los servicios de emergencia en la gestión del incendio.
Felipe VI mantiene contacto con diez alcaldes madrileños afectados por el incendio
El Rey Felipe VI mantiene conversaciones con diez alcaldes de municipios madrileños afectados por el incendio que afecta a la sierra oeste de Madrid y Ávila, según ha informado la Casa Real. El monarca se ha interesado por la situación en localidades como San Martín de Valdeiglesias, Aldea del Fresno, Villa del Prado o Pelayos de la Presa, entre otras.
El monarca ya participó este viernes, por videoconferencia, en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias. Además, habló con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con los presidentes de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Rachas de viento de más de 60 km/h podrían complicar el incendio en El Tiemblo
Las previsiones meteorológicas para la tarde de este sábado en el incendio de Burgohondo apuntan a rachas de viento del norte y noroeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora en las zonas de La Adrada, Piedralaves, Casillas, Navaluenga, El Barraco y Burguillo.
En la zona de El Tiemblo, las rachas podrían superar los 60 kilómetros por hora, lo que podría complicar la evolución del incendio.
El incendio obliga a evacuar Cenicientos y a trasladar el puesto de mando a Navalcarnero
El incendio de la sierra oeste madrileña y Ávila ha obligado a evacuar el municipio de Cenicientos y a trasladar el puesto de mando avanzado a Navalcarnero debido a la evolución del fuego. Los vecinos están siendo evacuados a Majadahonda en autobús.
Minutos antes también se había ordenado el desalojo de Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, lo que eleva a 35.000 los evacuados y a 20.000 los confinados.
Abascal, sobre los incendios: tienen que ver con «el fanatismo climático y la mafia» de Sánchez
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vinculado los «desastres repetidos» que afectan a España, como los incendios, con la «corrupción», el «fanatismo climático» y la «mafia» del Gobierno de Pedro Sánchez. «Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia«, ha asegurado.
Además, ha acusado al Ejecutivo de utilizar estos desastres «para desgastar políticamente a gobiernos no afines y para ocultar sus propias responsabilidades y corrupciones».
España se quema mientras Pedro Nerón nos recomienda música en sus redes sociales. pic.twitter.com/1FgoKk4XTS
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 25, 2026
Reubicados 601 mayores de 12 residencias a causa del incendio en Ávila
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta ha evacuado a 601 mayores de 12 residencias de la tercera edad afectadas por el incendio que asola la provincia de Ávila. Diez de ellos han necesitado atención hospitalaria, según ha informado el Ejecutivo autonómico.
Del total de evacuados, 418 corresponden a siete residencias de Fresnedilla (47), La Higuera (88), Navahondilla (35), Sotillo (130 entre dos centros), Piedralaves (65) y Casavieja (53). Los desalojados serán derivados a centros de otras provincias de Castilla y León.
En los días anteriores, el operativo trasladó a 90 residentes de dos centros de El Tiemblo a la residencia de las Hijas de la Caridad de Ávila. Además, otras 93 personas de residencias de Cebreros (23), Burgohondo (50) y Hoyo de Pinares (20) fueron derivadas a la Residencia Pública de Personas Mayores de Ávila.
Ayuso cifra en 20.000 hectáreas el perímetro del incendio de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado en unas 20.000 las hectáreas del perímetro aproximado del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, que ya es «uno solo», y ha vaticinado «situaciones peores en las próximas horas».
Se trata de una «situación totalmente inédita, nunca vista» al crearse «una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo (en referencia a Madrid y a Ávila), creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología». Ha añadido que «nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas», ha augurado desde Ceninicientos.
El fuego obliga a evacuar Cenicientos y a desmantelar el Puesto de Mando
El avance imparable del incendio en la Sierra Oeste de Madrid y Ávila ha obligado a evacuar el municipio de Cenicientos y a desmantelar el Puesto de Mando Avanzado instalado en la zona, donde se encontraban reunidas las principales autoridades coordinando las operaciones.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha tenido que interrumpir la comparecencia de prensa de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para informar de la evacuación inmediata de Cenicientos ante el rápido acercamiento de las llamas.
Minutos antes se había anunciado el desalojo de Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, lo que eleva la cifra de evacuados a 35.000 personas y la de confinados a 20.000 en el conjunto de la emergencia que afecta a ambas comunidades.
Los incendios de Madrid y Ávila se abordan ya como uno solo ante el temor de que unan
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila «sigue siendo compleja», aunque ha subrayado que existe una «ventana de oportunidad» durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.
El jefe del Ejecutivo ha explicado que los distintos focos declarados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila se abordan ya como «un único incendio», con un dispositivo unificado de respuesta y coordinación en el que participan medios estatales, autonómicos y locales, así como recursos del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Desalojan La Adrada, Sotillo y Piedralaves en Ávila por el humo del incendio
Las autoridades comunican que se va a proceder a la evacuación preventiva de las siguientes poblaciones:
- Piedralaves
- La Adrada
- Casillas
- Sotillo de la Adrada
- Santa María del Tiétar
- Navahondilla
Con estas evacuaciones ya van 30.000 desalojados en el valle del Tiétar por los incendios.
15.000 hectáreas quemadas y 5.000 evacuados en los incendios de Ávila
Entre 13.000 y 15.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego y 5.150 personas evacuadas en Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y La Atalaya del Tiemblo y 8.635 personas confinadas en Cebreros, Navaluenga y El Tiemblo.
Bomberos de Valencia se desplazan a Madrid
Un grupo de bomberos del Ayuntamiento de Valencia y de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana se desplazan a Madrid para ayudar en las tareas de extinción de los incendios que están asolando Ávila y Madrid.
El dispositivo está formado por tres vehículos, una bomba nodriza pesada con 11.000 litros de agua y dos vehículos ligeros.
Las 13 carreteras cortadas en Madrid por el incendio en la Sierra Oeste
El incendio en la Sierra Oeste de Madrid provoca este sábado por la mañana cortes de tráfico en 13 puntos de una decena de carreteras de la red regional.
Entre los cierres más importantes destacan:
- La M-507 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, a la altura de Aldea del Fresno y Villa del Prado.
- La M-540 está cortada entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo.
- Corte total en la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias.
- La M-541 también está completamente cerrada entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
Ligero respiro: el peligro de incendios será más bajo hoy
El peligro de incendios será más bajo este sábado que en días anteriores en buena parte del oeste y centro de la Península por la bajada generalizada de las temperaturas y las mejores condiciones meteorológicas, según ha la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Se mantendrá en niveles muy altos en amplias zonas e incluso extremos en el nordeste y tercio oriental. Por ello, desde la Aemet se pide extremar las precauciones.
Las temperaturas descenderán este sábado de forma generalizada y acusada en España, por lo que solo siete provincias continuarán en riesgo por el calor, según la Aemet.
Baja la intensidad del fuego en Madrid
Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado «poco y han bajado mucho la intensidad», según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé «compleja» por el incremento del viento.
A partir de las 10:00 horas, han explicado desde la Delegación, se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.
En cuanto a la red viaria, permanece restringida al tráfico y se autoriza únicamente la circulación de los servicios de emergencia en la M-501, M-507, M-512 y M-533.
Hasta el momento, las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.
Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
Objetivo de la noche: que las llamas no llegaran a El Escorial
La gran prioridad del operativo durante la madrugada ha sido establecer líneas de defensa por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para frenar el avance del fuego desde Zarzalejo y Robledo de Chavela, situando a El Escorial como la primera prioridad absoluta de protección y a San Lorenzo de El Escorial como la segunda.
Restricciones en carreteras por los incendios
La red viaria de la provincia de Madrid permanece restringida al tráfico, autorizándose únicamente la circulación de los servicios de emergencia en las siguientes carreteras: M-501, M-507, M-512 y M-533.
Todas las localidades confinadas en Madrid
Este sábado siguen desalojados los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.
Asimismo, se mantienen los confinamientos de la población en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
Sánchez llega al Centro de Mando
Pasadas las 9:45 horas de este sábado, Pedro Sánchez ha llegado al Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, donde participará en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias.
Pedro Sánchez visitará hoy la zona afectada por el fuego en Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este sábado la zona afectada por los dos grandes incendios en la Comunidad de Madrid, y el puesto de mando ubicado en Cenicientos. Además, está previsto que asista a la reunión del Cecod.
Pendientes del viento en Madrid
La Comunidad de Madrid ha informado a las 7 de esta mañana de que «los servicios de extinción han trabajado con intensidad en el incendio forestal de la sierra oeste para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche. El fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por el régimen de vientos que se dé en las próximas horas».
Más de 60.000 evacuados y confinados en Madrid y Ávila
Más de 60.000 personas permanecen evacuadas y confinadas entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila por los devastadores incendios. En Madrid, La prioridad durante la noche ha sido proteger los núcleos urbanos de la Sierra Oeste, especialmente San Lorenzo de El Escorial, y mantener la seguridad en los 14 municipios que continúan en situación de alerta.
Los dos grandes incendios de Madrid siguen fuera de control
Los dos grandes incendios forestales que azotan la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila siguen activos y sin controlar este sábado. Afortunadamente, durante la noche no llegaron a unirse, un factor que los servicios de emergencia consideran fundamental para evitar la formación de un gigantesco frente de fuego.
Durante toda la madrugada, los equipos de extinción han trabajado sin descanso, aprovechando las condiciones meteorológicas algo más favorables. No obstante, desde el 112 de la Comunidad de Madrid alertan de que el comportamiento del viento en las próximas horas será decisivo para la evolución del incendio.
Desalojada la estación de la NASA de Robledo de Chavela
La Guardia Civil desalojó el viernes por la tarde a los más de 90 empleados del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA, en Robledo de Chavela, por el incendio forestal situado en el suroeste de la Comunidad de Madrid.
San Martín de Valdeiglesias y Valdemaqueda reciben un nuevo aviso ES-Alert por el incendio
La Comunidad de Madrid ha enviado un nuevo mensaje ES-Alert a los vecinos de San Martín de Valdeiglesias y Valdemaqueda debido a la evolución del incendio forestal en la sierra oeste. El aviso, remitido sobre las 16.45 horas, recuerda que ambas localidades permanecen confinadas.
Las autoridades insisten en que no se debe acudir a la zona afectada y piden a la población seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.