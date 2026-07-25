Mapa de todas las poblaciones evacuadas y confinadas por los incendios en Madrid y Ávila

El grave incendio forestal que afecta a la Sierra Oeste de Madrid y el este de la provincia de Ávila ha obligado a evacuar a cerca de 88.000 personas en las últimas horas. Con la unificación del mando bajo la Unidad Militar de Emergencias (UME), las autoridades continúan priorizando la protección de vidas humanas.

Localidades evacuadas en la Comunidad de Madrid (Sierra Oeste) con las siguientes:

Robledo de Chavela

Fresnedillas de la Oliva

Villa del Prado

Aldea del Fresno

San Martín de Valdeiglesias

Pelayos de la Presa

Navas del Rey

Colmenar del Arroyo

Chapinería

Navalagamella

Zarzalejo

Cadalso de los Vidrios

Rozas de Puerto Real

Cenicientos (evacuada este sábado)

Además, se han desalojado varias urbanizaciones, campings y residencias de mayores en las zonas afectadas.

Localidades afectadas en la provincia de Ávila con evacuaciones parciales y confinamientos, son:

Burgohondo

El Tiemblo (incluyendo urbanizaciones como La Atalaya y núcleos turísticos)

Navaluenga

Piedralaves

La Adrada

Casillas

Sotillo de la Adrada

Santa María del Tiétar

Navahondilla

Hay alrededor de 88.000 personas desalojadas o confinadas en Madrid y Ávila: hay unas 20.000 personas confinadas en diferentes municipios de ambas regiones, donde las autoridades han ordenado permanecer en casa por seguridad ante el avance del humo y posible llegada de las llamas.

Estas cifras pueden variar a lo largo del día, ya que la situación evoluciona con rapidez y se están realizando evacuaciones preventivas adicionales. El fuego, que ya se trata como un único gran incendio con mando unificado, ha afectado a más de una decena de municipios y sigue amenazando núcleos poblados, infraestructuras críticas y zonas naturales.

Las autoridades recomiendan seguir estrictamente las indicaciones de Protección Civil, la Guardia Civil y el 112, y evitar acercarse a la zona del incendio.