Mapa de todas las poblaciones evacuadas y confinadas por los incendios en Madrid y Ávila
El grave incendio forestal que afecta a la Sierra Oeste de Madrid y el este de la provincia de Ávila ha obligado a evacuar a cerca de 88.000 personas en las últimas horas. Con la unificación del mando bajo la Unidad Militar de Emergencias (UME), las autoridades continúan priorizando la protección de vidas humanas.
Localidades evacuadas en la Comunidad de Madrid (Sierra Oeste) con las siguientes:
- Robledo de Chavela
- Fresnedillas de la Oliva
- Villa del Prado
- Aldea del Fresno
- San Martín de Valdeiglesias
- Pelayos de la Presa
- Navas del Rey
- Colmenar del Arroyo
- Chapinería
- Navalagamella
- Zarzalejo
- Cadalso de los Vidrios
- Rozas de Puerto Real
- Cenicientos (evacuada este sábado)
Además, se han desalojado varias urbanizaciones, campings y residencias de mayores en las zonas afectadas.
Localidades afectadas en la provincia de Ávila con evacuaciones parciales y confinamientos, son:
- Burgohondo
- El Tiemblo (incluyendo urbanizaciones como La Atalaya y núcleos turísticos)
- Navaluenga
- Piedralaves
- La Adrada
- Casillas
- Sotillo de la Adrada
- Santa María del Tiétar
- Navahondilla
Hay alrededor de 88.000 personas desalojadas o confinadas en Madrid y Ávila: hay unas 20.000 personas confinadas en diferentes municipios de ambas regiones, donde las autoridades han ordenado permanecer en casa por seguridad ante el avance del humo y posible llegada de las llamas.
Estas cifras pueden variar a lo largo del día, ya que la situación evoluciona con rapidez y se están realizando evacuaciones preventivas adicionales. El fuego, que ya se trata como un único gran incendio con mando unificado, ha afectado a más de una decena de municipios y sigue amenazando núcleos poblados, infraestructuras críticas y zonas naturales.
Las autoridades recomiendan seguir estrictamente las indicaciones de Protección Civil, la Guardia Civil y el 112, y evitar acercarse a la zona del incendio.