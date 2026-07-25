Abascal cree que los incendios tienen que ver con la «corrupción, el fanatismo climático y la mafia» de Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, vincula los «desastres repetidos» que han afectado a España en los últimos meses, como los actuales incendios forestales, con la «corrupción», el «fanatismo climático» y la «mafia» del Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha asegurado Abascal, «Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia».

El líder de Vox se ha referido al accidente ferroviario de Adamuz, que ha señalado como consecuencia de una «gestión tercermundista»; ha hablado asimismo del «fanatismo climático» que, a su juicio, «impide la prevención» en incendios forestales, como los que se registran ahora en Madrid y Ávila o el apagón eléctrico del año pasado, que entiende que «se convierte en excusa para no invertir en medios de respuesta».

Por último, Abascal se ha referido al Ejecutivo de Pedro Sánchez como la «mafia», que «utiliza los desastres para desgastar políticamente a gobiernos no afines y para ocultar sus propias responsabilidades y corrupciones».

Abascal ha concluido diciendo que «esta es la España de Sánchez, la de Nerón, que en breve nos recomendará música en sus redes sociales», concluye en un vídeo publicado en ‘X’ en el que critica que «España se quema», «se inunda» y «se apaga».