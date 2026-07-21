Abascal denuncia la «mafia» de Sánchez y Zapatero: «No se le puede tratar como un Gobierno normal»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha denunciado este martes a través de las redes sociales que el Gobierno de Pedro Sánchez «actúa como una mafia», en relación a la actuación de los mandos de la Guardia Civil implicados en los casos de corrupción y a otra trama, la que investiga al ex líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el Ejecutivo no ha dudado en defender públicamente.

«La Guardia Civil sigue bajo el mando de implicados en cloacas que trataban de impedir la investigación de la corrupción», ha trasladado Abascal en su cuenta de X. El también presidente de Patriots se ha centrado también en el caso Zapatero, después de la declaración en la Audiencia Nacional de Julio Martínez Martínez, pagador del ex presidente del Gobierno a través de Análisis Relevante.

«El testaferro de ZP reconoce que su mafia conseguía dinero del Gobierno», ha denunciado Santiago Abascal, quien critica que Pedro Sánchez siga «en La Moncloa», desde donde, dice, «dirige una red criminal de tráfico de influencias y de acoso a los que investigan la corrupción». «No se le puede tratar como a un Gobierno normal. Es una mafia», ha finalizado Abascal.

Las declaraciones de Abascal llegan como consecuencia del avance del caso Zapatero, después de la decisión de Julito Martínez de colaborar con la Justicia, tal y como el implicado en la trama sobre el rescate de Plus Ultra confirmó con el escrito remitido el lunes al juez. Este martes, en su declaración en la Audiencia Nacional, el testaferro de Rodríguez Zapatero ha afirmado que fue el ex presidente del Gobierno quien le anticipó que el Ejecutivo iba a conceder el rescate a Plus Ultra, tras la pandemia, si bien ha descartado que él mediara con la SEPI para lograr la ayuda pública de 53 millones.

1. La Guardia Civil sigue bajo el mando de implicados en cloacas que trataban de impedir la investigación de la corrupción.

2. ⁠El testaferro de ZP reconoce que su mafia conseguía dinero del gobierno.

3. ⁠Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, desde donde dirige una red criminal… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 21, 2026

Como ya había adelantado en el escrito enviado horas antes al juez José Luis Calama, Martínez ha ratificado que Zapatero y su equipo cobraron una comisión del 1% por el rescate a la aerolínea Plus Ultra.