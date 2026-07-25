Sánchez vuelve a pedir el Pacto de Estado que ya reclamó hace un año, para luchar contra los incendios

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha trasladado hasta el puesto de mando de la localidad madrileña de Cenicientos, donde se siguen todos los movimientos y acciones para luchar contra los incendios forestales que asolan ahora los montes madrileños, ha sacado a relucir el «Pacto de Estado» que ya propuso el año pasado, para luchar contra los incendios que, según ha explicado, cada vez son mayores, más virulentos y requieren de muchos más esfuerzos.

Sánchez ha asegurado: «Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado… hagamos entre todos un posible acuerdo, un Pacto de Estado contra la emergencia climática, porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos, cada vez son más intensos, más graves y tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos».

El presidente del Gobierno ha explicado que «en lo que llevamos de año, se han calcinado más de 130.000 hectáreas» y lo ha comparado con la media que se ha registrado en la última década de hectáreas calcinadas por los incendios, que estaba siempre por debajo, alrededor de las 10.000 ha. Sánchez ha enfatizado la preocupación que genera esa estadística, puesto que, cuando falta todavía verano por delante, ya superamos notablemente la media de destrucción registrada en los últimos años.

El presidente Sánchez ha asistido a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, además del consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

La Comunidad de Madrid se enfrenta al peor incendio forestal, sin precedentes, según los expertos, que está arrasando la sierra Oeste y que sigue activo sin poder ser perimetrado ni controlado. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha catalogado este fuego como «el peor incendio de la historia de Madrid», que ha calcinado más de 6.000 hectáreas en la comunidad (y ya acumula unas 15.000 hectáreas junto con focos limítrofes)

Sánchez ha subrayado la agilidad en la respuesta que se ha dado hasta el momento y ha agradecido la coordinación y el apoyo y ayuda obtenidos desde otras comunidades no afectadas ahora mismo por los incendios. En total son 10 las CC.AA., según ha dicho, las que están trabajando, junto con la UME y Protección Civil. También el sistema de protección civil europeo está colaborando, según ha explicado, y ha añadido que «se espera hoy ayuda de Grecia e Italia y Portugal» para hacer frente a todos los incendios que se extienden por la geografía española.

Por último, Sánchez ha querido «agradecer de corazón a los medios que luchan e informan», en contraposición con otras fuentes que desinforman y alarman.

Mientras el presidente visitaba el puesto de mando, varios miles de personas siguen evacuadas en Madrid. Concretamente en las localidades de Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa y, desde esta misma mañana, Fresnedilla de la Oliva y Robledo de Chavela, a lo que hay que añadir el confinamiento de la población de Navalagamella. En toda España son más de 63.000 las personas desalojadas, evacuadas de sus municipios y refugiadas en otros puntos cercanos y seguros, según fuentes oficiales.