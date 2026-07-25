Feijóo pide a las administraciones que trabajen juntas frente al fuego y sugiere «refrescar el ambiente político»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la necesidad de que las distintas administraciones cooperen para combatir los incendios que afectan a distintos puntos de España, con especial intensidad en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y ha apelado a ser «responsables» y «trabajar juntos». Lo ha asegurado Feijóo desde Santiago de Compostela, donde celebra la jornada festiva, aunque eso no le ha impedido mantener conversaciones con los presidentes de las tres comunidades afectadas por los peores incendios: Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García Page.

Núñez Feijóo ha señalado, en una pequeña intervención ante los medios de comunicación durante la celebración de los actos institucionales del Día de Galicia, que «vamos a refrescar el ambiente político». Y ha confirmado que ha tenido ocasión de mantenerse algún contacto con los tres presidentes autonómicos, Ayuso, Mañeco y Page, donde están focalizados los peores incendios que están asolando los bosques de España.

Tras esos contactos con los presidentes, Feijóo ha asegurado que «estamos trabajando todos y yo espero que cada uno esté en su puesto y a la altura de sus responsabilidades». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido abundar en las polémicas encendidas entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y algún miembro o representante del Gobierno de Pedro Sánchez.

Concretamente, ha evitado responder a las preguntas referidas al rifirrafe político entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Feijóo ha advertido de que él no hablaría de «peleas» y ha añadido, en relación a las acusaciones de Puente, de que las comunidades gobernadas por el PP recortan en servicios sociales y luego piden que intervenga el Gobierno central cuando hay alguna catástrofe, que «creo que hay declaraciones que se comentan por sí solas».

Por último, Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que lo más importante es preservar las vidas humanas y ha pedido colaboración. En este sentido, ha reclamado que todos los ciudadanos que puedan verse afectados por los incendios sigan «las instrucciones y los consejos de quienes dirigen los operativos».