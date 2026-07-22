Feijóo: «La zona cero de la corrupción está en La Moncloa y el señor X es Sánchez»

Alberto Núñez Feijóo ha calificado este miércoles a Pedro Sánchez como el «señor X» de la corrupción y ha apuntado a La Moncloa como «epicentro» de los escándalos que cercan al entorno personal y político del presidente.

En rueda de prensa para hacer balance del curso político, el presidente del Partido Popular ha confiado en que «se sabrá todo» gracias al trabajo de la «Justicia independiente» que juzgará todos los casos que rodean al jefe del Ejecutivo y a su partido.

Feijóo ha destacado que existe «una relación de causa-efecto entre la llegada de Sánchez al Gobierno y que la corrupción lo invadiese todo a su alrededor».

«Para encontrar la zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales», ha aseverado el líder popular, que se ha referido también a Sánchez como «el nexo político corruptor».

Al tiempo, ha avisado al presidente socialista de que el tiempo «no jugará a su favor», sino «a favor de España» que, según su pronóstico, «merece y tendrá la verdad» porque «la Justicia seguirá haciendo su trabajo con libertad e independencia».

«Veremos las otras causas de (José Luis) Ábalos, el desarrollo de las de Santos Cerdán, lo que hay en la causa de hidrocarburos; veremos a la secretaria y a las hijas de Zapatero en un juzgado y a la mujer de Sánchez en un banquillo delante de un jurado», ha avanzado Feijóo, que ha incidido también en que se verá «si hay financiación ilegal».

Feijóo ha dicho tener su «propia opinión sobre el papel de Sánchez en todo esto», aunque, a renglón seguido, ha admitido que «da igual si ocurrió con su ignorancia o con su participación activa o pasiva» porque, en todo caso, «la responsabilidad política de la mayor corrupción de nuestra democracia es suya».

«Del mismo modo, sé que la responsabilidad de garantizar que España no vuelva a pasar por esto nos corresponde a nosotros, al PP. Y no vamos a fallar. Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí. Y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. No será un relevo, será una limpieza a fondo», ha concluido.