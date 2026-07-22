Feijóo en el balance del curso político: «Sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles que «sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir». Así se ha pronunciado en su balance del curso político un día después de que «su colaborador necesario» lo haya «descubierto» en el rescate de Plus Ultra, ha dicho el jefe de la oposición sobre la declaración de Julio Martínez Martínez en sede judicial.

El líder de la oposición ha comparecido en Génova justo la víspera de que se cumplan tres años de las últimas elecciones generales, en las que el PP ganó con 137 escaños frente a los 121 del PSOE. Sin embargo, el socialista Pedro Sánchez logró armar una mayoría y ser investido en noviembre de ese año gracias al apoyo de comunistas, nacionalistas, independentistas y proetarras.

En este contexto, Feijóo ha criticado que el imputado ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero prometió explicar el origen de las joyas halladas en su despacho «hace ya más de un mes», sin que todavía lo haya hecho. «Se pasó años dando lecciones de altruismo y de paz, pero eran negocios con dictaduras», ha manifestado sobre el ex líder del PSOE.

«Ni siquiera se libra de la corrupción el que nos presentaron como faro moral, Zapatero está en el ajo de todo lo demás», ha enfatizado el presidente del PP.

Preguntado sobre si el instructor debería tomar medidas por «riesgo de fuga» del ex jefe del Ejecutivo, Feijóo ha señalado que «no soy el juez Calama, ni comento decisiones judiciales, soy un demócrata», aunque ha remarcado que «lo que está en claro es que Sánchez está en manos de Zapatero, Zapatero en manos de Julio Martínez, y todo el sanchismo, en manos de quien empieza a cantar».

«Sin el rescate de Sánchez, Zapatero no había podido cobrar mordidas; sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir, y esto honradamente es lo que más les preocupa a los ciudadanos», ha afirmado. «Hay una doble corrupción, la de las comisiones y la del que facilita el cobro de la comisión», ha remachado.

«Nexo político corruptor»

En esta línea, Feijóo ha destacado que «la zona cero de la corrupción está en la Moncloa y el señor X es el propio Sánchez», es decir, el jefe socialista del Gobierno, al que ha definido como «el nexo político corruptor».

«El tiempo no jugará a su favor, sino a favor de España, que merece y tendrá la verdad. Da igual si (la corrupción) ocurrió con su participación activa o pasiva, da igual lo que determine la justicia; la responsabilidad sobre la mayor corrupción de la democracia es suya», ha proseguido el líder del PP.

«Para que la decencia vuelva a la Moncloa, Sánchez tiene que salir de ahí», ha insistido, prometiendo que dicha salida «no será un relevo, sino una limpieza a fondo» por parte del PP. «Se levantarán todas las garantías para que España no vuelva a sufrir un gobierno como este», ha prometido.

Además, el jefe de la oposición ha indicado que si Sánchez «afronta su último verano en La Mareta» y «sus últimas Navidades en La Moncloa» es «porque no merece otra cosa». «No merece otra cosa que el mayor castigo electoral, porque ha sido una desgracia para este país», ha aseverado ante las próximas elecciones generales previstas para 2027.

Junto a ello, Feijóo, que ha prometido impulsar una «reconstrucción nacional» si llega a Moncloa, ha afirmado que la gente «no quiere a este Gobierno», como puede verse en las calles. «No es una tendencia, es una sentencia», ha manifestado, para añadir que España «ya ha cambiado de opinión y solo falta que Sánchez cambie de domicilio».