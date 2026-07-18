Feijóo pide al PP «ganar, ganar y volver a ganar» en las municipales: «Las urnas serán la sentencia del sanchismo»
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este sábado en Santiago de Compostela (Galicia) a los 54 candidatos de su formación en capitales de provincia, capitales de comunidad autónoma y las siete grandes ciudades gallegas para las elecciones municipales del próximo 23 de mayo. El líder popular ha pedido a los suyos «ganar, ganar y volver a ganar», recurriendo al conocido lema de Luis Aragonés, seleccionador español de fútbol campeón de Europa en 2008.
«No sabemos cuándo serán las elecciones generales, pero sí hay algo que sabemos: si recorremos las calles, si llegamos a cada vecino, si ilusionamos, no importa el orden, si serán antes o después de las municipales, sino el resultado. Como dijo uno de los grandes maestros de Almeida, un gran entrenador, ¡a ganar, a ganar, a ganar, y a volver a ganar!», ha arengado Feijóo a los alcaldes y alcaldables presentes de 54 ciudades.
En este contexto, Feijóo ha subrayado que «el sanchismo ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción», habida cuenta de que «ya hay sentencia en la corrupción institucional, el fiscal general; hay sentencia en la corrupción política, su número dos, Ábalos; y hay sentencia en la corrupción familiar, su hermano». Con todo, ha asegurado que «las urnas serán también su sentencia». «España hará justicia y a cada uno le impondrá la pena o la confianza», ha remarcado ante las próximas citas electorales.
Con todo, Feijóo ha señalado que «no basta con que haya justicia, es necesario que haya reparación», ha enfatizado. Y aquí, el líder del PP ha planteado tres exigencias a los alcaldes de su partido y a los que lo sean tras las siguientes municipales: «Decencia, servicio y ambición», ha apostillado.
Además, el presidente del PP ha marcado tres prioridades a sus candidatos, empezando por combatir el problema de la vivienda. «Haré un marco legislativo que os permita construir viviendas, y podréis financiarlas con vuestros remanentes presupuestarios, porque la vivienda es la primera prioridad de nuestro país», ha avanzado Feijóo.
En segundo lugar, se ha referido a adoptar medidas para garantizar «la seguridad y la convivencia». «Defender la convivencia no es señalar a nadie. Es proteger a todos», ha subrayado.
Y en tercer lugar, ha abogado por mejorar la situación de las familias, donde hay «demasiados españoles que ven que trabajan cada día más y tienen menos, asfixiados por la inflación y los impuestos de Sánchez», ha criticado.
«Nos debemos a los ciudadanos. Ante el yo, yo, yo de este Gobierno. Lo primero son los vecinos. Lo segundo son los vecinos. Y lo tercero son los vecinos», ha declarado en la puesta de largo de sus principales candidatos municipales. «Los vecinos, por encima de nuestras siglas», ha añadido.
«No renunciamos a ninguna ciudad, a ninguna capital, a ningún voto, a ninguna victoria. No renunciamos a dejar al PSOE a cero, porque se lo merece», ha proseguido. «No acepto que haya ciudades imposibles, no acepto campañas de trámite, no acepto candidatos que salgan a maquillar un resultado», ha advertido.
A los socialistas críticos
Asimismo, el jefe de la oposición ha aprovechado para mandar un mensaje a los socialistas críticos con Sánchez y los votantes del PSOE descontentos. «Quien calla, lo sostiene (por Sánchez); quien sólo habla y no actúa, también es cómplice; quien sigue bajo su liderazgo, lo avala; quien acepta su apoyo, forma parte de su proyecto», les ha lanzado. «O con Sánchez o con la decencia, y quien elija Sánchez tendrá que marcharse con él», les ha emplazado a elegir.
«Yo no soy Sánchez: no quiero obediencia personal y no quiero que me llaméis puto amo, porque me daría bastante vergüenza», ha agregado, pidiendo a sus alcaldes y alcaldables «que sirvan a sus vecinos por encima de su presidente, por encima del partido y por encima de cualquier interés particular».
También ha denunciado Feijóo que el Gobierno de PSOE-Sumar «ha intentado apropiarse de todo lo que pertenece a los españoles: de su dinero, de la Fiscalía, del CIS, de RTVE, de Correos, de la SEPI, de la Agencia Tributaria, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los ministerios, de la Presidencia del Gobierno; de todo», por lo que ha instado a los candidatos del PP a hacer de los ayuntamientos y las comunidades autónomas «fortines ante el saqueo socialista».
En la víspera de la final del Mundial de fútbol entre la selección nacional y Argentina, Feijóo ha sostenido que «a España le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre y cuando el país vuelva a jugar en equipo», ha aseverado.
De cara al partido de este domingo, el líder del PP ha expresado su «confianza total» en los jugadores, en el seleccionador Luis de la Fuente y en el equipo, alabando su receta: «Valores, trabajo duro, humildad y fe», ha aplaudido.
Candidaturas presentadas
- Almería: María del Mar Vázquez Agüero (alcaldesa).
- Cádiz: Bruno García de León (alcalde).
- Córdoba: José María Bellido Roche (alcalde).
- Granada: Marifrán Carazo Villalonga (alcaldesa).
- Huelva: María del Pilar Miranda Plata (alcaldesa).
- Jaén: Isabel Azañón Rubio (nueva candidatura).
- Málaga: Francisco de la Torre Prados (alcalde).
- Sevilla: José Luis Sanz Ruiz (alcalde).
- Huesca: Lorena Orduna Pons (alcaldesa).
- Teruel: María Emma Buj Sánchez (alcaldesa).
- Zaragoza: Natalia Chueca Muñoz (alcaldesa).
- Oviedo: Alfredo Canteli Fernández (alcalde).
- Palma de Mallorca: Jaime Martínez Llabrés (alcalde).
- Las Palmas de Gran Canaria: Hipólito Alejandro Suárez Nuez (nueva candidatura).
- Santa Cruz de Tenerife: Carmen Dolores Pérez Pérez (nueva candidatura).
- Santander: Gema Igual Ortiz (alcaldesa).
- Albacete: Manuel Ramón Serrano López (alcalde).
- Ciudad Real: Francisco Cañizares Jiménez (alcalde).
- Cuenca: Beatriz Jiménez Linuesa (repite sin tener la alcaldía).
- Guadalajara: Ana Cristina Guarinos López (alcaldesa).
- Toledo: Carlos Velázquez Ron (alcalde).
- Ávila: Patricia Rodríguez Calleja (nueva candidatura).
- Burgos: Cristina Ayala Santa María (alcaldesa).
- León: David Fernández Menéndez (nueva candidatura).
- Palencia: Víctor Torres Albillo (nueva candidatura).
- Salamanca: Carlos Manuel García Carballo (alcalde).
- Segovia: José Manuel Mazarías Pérez (alcalde).
- Soria: José Manuel Hernando García (nueva candidatura).
- Valladolid: Jesús Julio Carnero García (alcalde).
- Zamora: Elvira Velasco Morillo (nueva candidatura).
- Barcelona: Daniel Sirera Bellés (repite sin tener la alcaldía).
- Gerona: Daniel Ruiz Pérez (nueva candidatura).
- Lérida: Xavier Palau Altarriba (repite sin tener la alcaldía).
- Tarragona: María Mercè Martorell Comas (repite sin tener la alcaldía).
- Madrid: José Luis Martínez Almeida (alcalde).
- Alicante: Luis José Barcala Sierra (alcalde).
- Castellón: Begoña Carrasco García (alcaldesa).
- Valencia: María José Catalá Verdet (alcaldesa).
- Badajoz: Ignacio Gragera Barrera (alcalde).
- Cáceres: Rafael Antonio Mateos Pizarro (alcalde).
- Mérida: Santiago Amaro Garrido (repite sin tener la alcaldía).
- La Coruña: Miguel Lorenzo Torres (repite sin tener la alcaldía).
- Pamplona: Carlos García Adanero (repite sin tener la alcaldía).
- Bilbao: Esther Martínez Fernández (repite sin tener la alcaldía).
- San Sebastián: Borja Corominas Fisas (repite sin tener la alcaldía).
- Vitoria: Iñaki García Calvo (nueva candidatura).
- Murcia: Rebeca Pérez López (alcaldesa, pero no lideró la lista en 2023).
- Lugo: María Elena Candia López (alcaldesa tras moción de censura).
- Ourense: Ana Méndez Gil (nueva candidatura).
- Pontevedra: Rafael Domínguez Artime (repite sin tener la alcaldía).
- Santiago de Compostela: Borja Verea Fraiz (repite sin tener la alcaldía).
- La Coruña: Miguel Lorenzo (repite sin tener la alcaldía).
- Vigo: Luisa Sánchez (nueva candidatura).
- Ferrol: José Manuel Rey Varela (alcalde).