Feijóo promete un Plan de Limpieza Institucional frente a la corrupción con una «reforma del suplicatorio»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este viernes que pondrá en marcha un Plan de Limpieza Institucional contra la corrupción cuando llegue al Gobierno, que incluirá una «reforma del suplicatorio» para que nadie trate de amnistiar al sanchismo.

«Es imprescindible recuperar la normalidad democrática en nuestro país», ha enfatizado Feijóo en Canarias en la presentación de la candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en las próximas elecciones municipales, Carmen Pérez.

El líder del PP ha subrayado, al hilo de los últimos escándalos que rodean al Ejecutivo, que «si todo el entorno de Sánchez está corrompido, la manzana podrida es él», avisando de aquí que «la corrupción se irá cuando se vaya Sánchez».

En este contexto, Feijó ha incidido en el impulso de un Plan de Limpieza Institucional en cuanto llegue al Gobierno. «Yo llevo 30 años gestionando dinero público y nunca he tenido a ningún miembro de mi Gobierno imputado ni investigado ni condenado. Por tanto, se puede ejercer la política con decencia y con honradez y lo vamos a hacer», ha destacado.

Junto a ello, el jefe de la oposición ha deplorado el nivel de deterioro que está sufriendo la política española, advirtiendo que con desalojar la corrupción del Gobierno no será «suficiente”. «Hará falta una limpieza a fondo. Os aseguro que no me temblará la mano», ha prometido.

«Diré a los españoles qué he encontrado, no ocultaré ni seré cómplice de nada», ha afirmado. «El que mete la mano en la caja, tiene que sentarse en el banquillo de los acusados, tiene que ser condenado si se acreditan los hechos y tiene que cumplir las sentencias, sea o no familia del presidente del Gobierno».

Feijóo se ha pronunciado así justo la semana en que se ha conocido la condena al hermano de Sánchez, David Azagra, a nueve años de inhabilitación por su enchufe en la Diputación socialista de Badajoz, y el aval de la Audiencia de Madrid a que su esposa, Begoña Gómez, sea juzgada por tráfico de influencias y malversación.

En este sentido, Feijóo ha ahondado en que «la ejemplaridad no es un lujo», sino el requisito «sine qua non» para dedicarse a la vida pública. Por ello, ha rechazado las lecciones del Gobierno más corrupto de la democracia sobre cómo luchar contra la corrupción. «Supongo que será una broma», ha apostillado.

«Si Sánchez no fue capaz de oler la corrupción en el asiento de al lado de su coche, ni en el asiento del Consejo de Ministros o en el que se sentaba a su lado en el Comité Federal del PSOE o la de su casa, no está capacitado para erradicarla ni legislar contra ella», ha sentenciado.

Ministros «matones»

De esta manera, el líder del PP ha dejado claro que lo primero que hará desde el Gobierno será «recuperar los principios éticos básicos de la gestión de las cosas públicas», es decir, que el dinero público es sagrado, que las instituciones son de los españoles y no del partido del Gobierno o que los miembros del Gobierno de España se tienen que comportar como ministros y «no como matones, activistas o tuiteros insultando a todo el mundo», ha relatado, en referencia sobre todo al titular de Transportes, Óscar Puente.

Asimismo, Feijóo ha garantizado que entrará en Moncloa «con leyes que garanticen la propia limpieza institucional», asegurando la independencia de los nombramientos públicos de todos los órganos que sustentan el Estado de derecho.

«Vamos a reformar el suplicatorio para que ningún miembro del Gobierno se pueda escudar en las Cortes Generales y no comparecer delante de un juez si le llevan a declarar”, ha explicado, a la vez que se ha comprometido a regular los lobbies y a prohibir los indultos por corrupción. «El que esté condenado por corrupción no puede ser indultado por el Gobierno de nuestro país”, ha aseverado.

Del mismo modo, Feijóo ha llamado a recuperar la credibilidad de las instituciones esenciales. «Eso se hace poniendo a los mejores servidores y no a los más serviles al amo», ha declarado. «Os aseguro que, cuando lleguemos al Gobierno, si alguien mete la mano en la caja, se va a la calle al minuto y medio», ha remachado.