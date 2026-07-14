Feijóo tras la condena de David Sánchez: «Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado a través de redes sociales que nadie puede estar «por encima de la ley, sea de la familia que sea» tras la condena del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

«‘La verdad acabará imponiéndose’, decía Pedro Sánchez. Pues aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del ex fiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia de Badajoz. Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles», ha escrito Feijóo en sus redes sociales.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha asegurado que es un «día histórico» y que en cualquier otro país «haría caer al Gobierno».

«Tenemos un presidente del Gobierno que tiene a su hermano condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en consonancia con otros miembros del Partido Socialista por regalarle y enchufarle en una plaza en Badajoz, de momento, porque hay muchos casos que están siendo investigados», ha asegurado Muñoz.

De igual manera, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha celebrado la sentencia de la Audiencia de Badajoz contra David Sánchez a través de una publicación en su perfil de X, en la que ha matizado que la Justicia ha vuelto a «fallar en contra» del presidente del Gobierno.

«El hermano de Sánchez ha sido condenado, como ‘su’ Fiscal General, como ‘su’ primer número 2, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo. A pesar de los intentos de extorsión, de chantaje y de coacción de la cloaca a sueldo del PSOE, la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez», señala.

La condena de David Sánchez

El tribunal que ha juzgado a David Sánchez ha considerado probado que la Diputación de Badajoz le adaptó un puesto de trabajo a sus «apetencias personales» por la ópera, hasta el punto de que el propio acusado ha reconocido en sede judicial que no sabía «dónde está ubicada la oficina de artes escénicas» que dirigía. La Sala, sin embargo, ha absuelto a los once acusados del delito de tráfico de influencias por falta de pruebas.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Emilio Serrano, también ha condenado al ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, a dos penas de nueve años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación. El resto de encausados, entre ellos altos cargos del Área de Cultura y de Recursos Humanos, han recibido penas similares por cooperación necesaria.