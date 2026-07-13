Tellado promete que Feijóo derogará la Ley de Memoria y Ayuso lo celebra: «No es una ley y no es de memoria»

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, derogará la Ley de Memoria Democrática en su «primer Consejo de Ministros» cuando llegue a La Moncloa. El popular ha indicado que no se puede permitir que el relato sobre el terrorismo quede condicionado por Bildu, según ha dicho en el homenaje por el 29º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA celebrado este lunes en Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha celebrado la promesa de Tellado, al considerar que «no es una ley y que no es de memoria». En el evento, tanto Tellado como Ayuso han reivindicado la figura y el legado de Miguel Ángel Blanco. «Miguel Ángel era de nuestro partido. Lo mataron por ser de nuestro partido. Pero su figura y su nombre no son patrimonio de nuestro partido. Miguel Ángel Blanco es patrimonio de todos los españoles. Gracias a héroes como él, España nunca se doblegó ante el terror», ha dicho Tellado. »

Además de la presidenta madrileña y del secretario general del PP, al acto también han acudido José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Mari Mar Blanco, senadora, hermana de Miguel Ángel Blanco y presidenta de la fundación que lleva su nombre. El homenaje ha puesto en valor el centro memorial en recuerdo de las víctimas del terrorismo impulsado por Ayuso y ha concluido con una ofrenda floral en recuerdo al concejal de Ermua secuestrado y asesinado por ETA hace 29 años y del resto de víctimas de la banda terrorista.

Tellado ha aprovechado su discurso para denunciar la «corrupción de la memoria» y que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha cometido muchos atropellos pero quizá el más reprobable moralmente sea el blanqueamiento de los herederos del terror» a través de un «pacto encapuchado que le llevó a la Moncloa».

Asimismo, ha afirmado que «lo más inmoral» que ha hecho el presidente del Gobierno es llevar al Partido Socialista a «sentirse más cerca de Bildu que del Partido Popular». «Sánchez ha arrastrado al PSOE del espíritu de Ermua al muro, a la confrontación y a la división. Y ha puesto a Otegi de su lado del muro», ha indicado.

Ayuso por su parte ha agradecido la promesa de Feijó para derogar «esa ley que nunca tuvo que nacer, que la escribieron quienes nos odian» y que busca «dividir» a los españoles. La presidenta madrileña ha señalado que Sánchez busca «seguir viviendo de los bandos, del guerracivilismo» y «de los odios». «Felicítale en nombre de todos, porque esa es la clave y el triunfo de la democracia, librarnos de esa ley, que no es una ley y que no es memoria», ha sido el mensaje de Ayuso para Feijóo.