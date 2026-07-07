Tellado augura a Núñez un futuro prometedor cuando Page se vaya a «hacer negocios con Bono o Zapatero»

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha vaticinado este martes un futuro prometedor para Paco Núñez, presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha. «Será el próximo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha», ha dicho Tellado durante un encuentro en Talavera de la Reina.

Tellado también ha indicado que desde el PSOE deberían estar más preocupados por el «futuro político» de Emiliano García-Page, actual presidente de Castilla-La Mancha. «He oído estos días a distintos responsables del Partido Socialista aquí en Castilla-La Mancha preocupados por el futuro de Paco Núñez. Yo le sugiero a Emiliano García-Page que se preocupe mucho más por su propio futuro que por el de Paco Núñez», ha dicho el secretario general del PP durante su intervención.

El popular ha aventurado cuál será el paso lógico de Page cuando deje de ser presidente de Castilla-La Mancha. «O se presenta a liderar el PSOE después de Sánchez o se va a hacer negocios con sus amigos Bono y Zapatero», ha dicho Tellado.

Por su parte Paco Núñez ha apostado por el cambio de modelo político para que España y Castilla-La Mancha salgan del «falso y cínico» enfrentamiento entre Page y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. «Este falso enfrentamiento está diseñado para que Sánchez y Page permanezcan en el poder y por eso vamos a acabar con ese modelo», ha dicho Núñez.

El líder popular en Castilla-La Mancha ha insistido en la necesidad de un nuevo rumbo para recuperar «la decencia, el liderazgo, la honradez y el trabajo». Núñez ha lamentado que los españoles estén sufriendo un Gobierno central «que da vergüenza» y que está «asolado por la corrupción».

El líder regional del PP ha recordado también que Sánchez tiene a su mujer y a su hermano imputados por varios cargos. Y que dos de los últimos secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han sido condenados o están imputados por delitos de corrupción. Por supuesto, no se ha olvidado de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, que también está imputado por varios delitos en relación al caso Plus Ultra.