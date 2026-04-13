El PP encargará una encuesta sobre los candidatos donde no gobierna para saber si tiene que renovarles o no

El Partido Popular encargará encuestas para saber la percepción de los electores sobre los candidatos en los territorios donde no gobierna. Génova tiene en el punto de mira los liderazgos de Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha. Núñez Feijóo quiere saber si tiene que buscar relevo de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Los sondeos comenzarán a realizarse en pocas semanas y se extenderán hasta después del verano. El líder del PP quiere saber si el buen resultado que esperan en Andalucía puede contagiar al resto de los territorios donde no gobiernan.

A la vuelta del verano, con los datos en la mano, Feijóo y su equipo analizarán las encuestas, evaluarán los pronósticos y tomarán una decisión. De haber cambios, se producirán con tiempo para que los nuevos liderazgos puedan consolidarse y asumir en las mejores condiciones su nuevo estatus de candidatos.

Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias fueron las tres únicas comunidades autónomas que se les resistieron a los populares en 2023. Con buenos augurios electorales en el resto de autonomías, Génova no se plantea cambios donde ya gobierna. Sin embargo, quieren confirmar que los candidatos que presentan donde aún no tienen la vara de mando cuentan con una posibilidad real de ganar y gobernar.

Álvaro Queipo intentó arrebatarle Asturias a Adrián Barbón en 2023, y no lo logró por la mínima. Queipo consiguió mejorar los resultados de 2019 en siete escaños, pero no sumó con Vox y Foro Asturias por un solo diputado. A Barbón le salvó un pacto con el diputado de Podemos y los tres asientos de la confluencia de izquierdas de IU y Más País.

Un escenario parecido sufrió Paco Núñez en Castilla-La Mancha. A pesar de mejorar resultados y lograr crecer en dos escaños, Page, contra todo pronóstico, consiguió retener la mayoría absoluta. Una mayoría que los populares pretenden noquear el año que viene, entre otras cosas, por el desgaste del socialista, que ya acumula dos legislaturas en el poder, y los escándalos de Sánchez.

En Navarra, conscientes de que no es un territorio fácil y donde el PP compite por un electorado muy similar con Unión del Pueblo Navarro. Feijóo no se conforma con los resultados de 2023, donde Javier García igualó los resultados de 2019, y quiere saber si con otro candidato las expectativas electorales de los populares mejorarían.

Valencia, un caso aparte

La situación de Comunidad Valenciana es especial y en el PP nadie lo esconde. Génova no tiene claro que el actual presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, sea el mejor candidato para las autonómicas de 2027.

La dirección nacional se inclina por Susana Camarero como la mejor opción, a pesar de que en un primer momento, como relevo de Mazón, se barajó a la actual alcaldesa de la ciudad de Valencia, María José Catalá. Sin embargo, con la realización de la encuesta, todas las opciones están abiertas.

El objetivo de Génova es claro: presentar al mejor candidato y mantener la Generalitat. Recuperar Valencia en 2023 significó para Feijóo hacerse con la joya de la corona del poder autonómico y supuso asestar un golpe mortal a la izquierda. Un logro que quiere reeditar sí o sí.

Los candidatos municipales a juicio

Las elecciones municipales tampoco se escapan del radar de Génova. El PP también encargará encuestas para tomar una decisión sobre los candidatos de cara a la batalla municipal de mayo del próximo año.

La hoja de ruta es la misma que con el poder autonómico: hacer encuestas, tantear a los votantes y decidir, después del verano, si realmente merece la pena presentar a los mismos perfiles que hace cuatro años.

El poder municipal que el PP amarró en 2023 fue histórico. Feijóo consiguió hacerse con 14 capitales de provincia más, algunas tan importantes como Valladolid, Castellón, Palma o Sevilla. La ciudad hispalense es considerada en las filas populares como la joya de la corona, un municipio que históricamente había votado socialista y que les lograron arrebatar.

A pesar de los buenos resultados, se le resistieron plazas como León, Cuenca o Palencia, municipios con posibilidades reales de gobernar y que no quieren dejar pasar cuando en poco más de un año se vuelvan a abrir las urnas.